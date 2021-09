Ekrem Kahya en Peter Looijesteijn te gast in talkshow Haaglanden Voetbal aan tafel

Woensdagavond is er weer een nieuwe aflevering van de talkshow Haaglanden Voetbal aan tafel te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM. Te gast zijn Ekrem Kahya en Peter Looijesteijn.

Ekrem Kahya, oud-prof, in het bezit van het hoogste trainersdiploma (FIFA Pro oftewel coach Betaald Voetbal) helpt momenteel BMT. Onze andere gast, Peter Looijsteijn, is al jaren actief bij de senioren en jeugd van VUC. Momenteel is hij technisch manager bij de selectie.

Haaglanden Voetbal aan tafel is elke woensdagavond om 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM en wordt daarna herhaald.