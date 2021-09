Horecaondernemers mogen terrassen deze winter laten staan

In Den Haag mogen de terrassen vanwege de coronacrisis deze winter opnieuw blijven staan. Ook is de regeling waardoor terrassen maximaal 25 procent groter mogen zijn verlengd, tijdelijke vergunningen hiervoor kunnen worden verlengd tot 1 mei 2022. Tevens is het mogelijk een parkeerplaatsterras aan te vragen en een aanvraag te doen voor overkapping van het terras. Een overkapping mag enkel komen op de plek van het reguliere terras en niet op de uitbreiding of op een parkeerplaatsterras. Dat heeft het stadsbestuur besloten.

Het is het tweede jaar op rij dat het stadsbestuur toestemming geeft voor grotere terrassen in de winterperiode. Vorig jaar werd echter in oktober door het kabinet besloten dat eet- en drinkgelegenheden enkel open mochten zijn voor takeaway. Daarna volgde in december een harde lockdown waardoor de gehele sector maandenlang gesloten was, pas op 28 april 2021 mocht men weer open.

Mooi! Hoor zojuist dat naar aanleiding van onze schriftelijke vragen, de ruimere coronaterrassen ook deze winter mogen blijven staan. Goed voor de gezelligheid en de horeca kan wat extra’s verdienen om de schuldenberg te verkleinen. #wijregelenhet 💪🏻https://t.co/w4EzUDZtoV — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) September 22, 2021

De versoepelingen rond de terrassen moeten ondernemers deze winter de ruimte geven om meer klanten een plek te kunnen geven en zo wat meer te verdienen. Het bestuur van KHN Den Haag had bij wethouders Saskia Bruines (D66) en Hilbert Bredemeijer (CDA) gepleit om het huidige beleid gedurende de winter te verlengen.

‘Corona is bijna voorbij, maar we zijn er nog niet helemaal’, zegt wethouder Bredemeijer. ‘Daarom geven we ook dit jaar deze ondernemers de mogelijkheid om de bloemetjes buiten te zetten en met de grotere terrassen in de Haagse buitenruimte wat extra’s te verdienen.’

Bruines: ‘Het afschaffen van de 1,5 meter afstandsregel biedt perspectief, maar desondanks is het voor veel ondernemers nog steeds een moeilijke tijd. Zo missen zij door de sluitingstijd om 24.00 uur de omzet van de laatste paar rondes. Met deze verlenging hoop ik voor hen op een mooi najaar met gevulde terrassen.’

Deze winter mogen de terrassen blijven staan! Toch nog een mooi resultaat uit het Horeca herstelplan waar wij als Haagse horecaondernemers samen met de @VVDDenHaag en @JudithOudshoorn erg hard aan gewerkt hebben! #terras #haagsevvd #haagsehoreca — Alexander Roep (@alexanderroep) September 22, 2021

Coronatoegangsbewijs

Bij de horeca is het vanaf zaterdag weer toegestaan dat men zonder anderhalve meter afstand te gast mag zijn, maar er gelden nog wel andere maatregelen. Voor bezoekers die in een café willen zitten is een controle op een coronatoegangsbewijs verplicht en de zaak moet om middernacht gesloten zijn.

