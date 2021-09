Partij voor de Dieren pleit voor verbod op verkoop van bont op markten

Als het aan de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad ligt wordt het verboden om op markten bont te verkopen. ‘Het is afschuwelijk dat dit extreem dieronvriendelijke product nog wel gewoon geïmporteerd en verkocht mag worden’, vindt fractievoorzitter Robert Barker.

De partij pleit ervoor om het Amsterdamse voorbeeld te volgen, daar wordt het volgend jaar verboden om bont en levende krabben en kreeften te verkopen op markten.

Een verbod op de verkoop van bond in Den Haag zou geregeld moeten worden in de Marktverordening. 'Je ziet nauwelijks verschil tussen echt bont en nepbont. Door een verkoopverbod voorkomen we dat mensen op de markt onbedoeld bijdragen aan dierenleed.'

'Bont is een uitermate wreed, dieronvriendelijk en overbodig modeproduct waar een wereld van dierenleed achter schuilgaat', vindt Barker, pleitend voor een verbod. 'Voor een bontjas worden dieren in draadkooien gehouden of in wildklemmen gevangen. Deze dieren worden levend gevild of geëlektrocuteerd.'