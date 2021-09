Reddingsteam surfdrama Scheveningen ontvangt internationale onderscheiding: ‘Een hele mooie prijs’

Stadsbestuur is blij met toegezegd extra geld, maar pleit voor meer: ‘Forse investeringen van het Rijk zijn nodig’

De vrijwilligers van de KNRM op Scheveningen hebben een internationale onderscheiding gekregen voor hun zoek- en reddingwerk tijdens het surfdrama. Het reddingstation kreeg de tweede prijs voor haar werk. ‘Het is voor ons een hele mooie prijs om te ontvangen’, reageert Sander Kuipers in Haags Bakkie. ‘Zeker als het ook vanuit het buitenland zo wordt gewaardeerd wat we hebben gedaan.’

Het surfdrama vond plaats op 11 mei 2020. Die avond worden twee personen uit het water gehaald, een van hen overleeft het drama, voor de andere man kwam de hulp te laat. Uiteindelijk kwamen, vijf watersporters om het leven. Een combinatie van harde wind, stroming en een dikke schuimlaag werd de ervaren surfers en zwemmers fataal. 'Het is een incident wat een behoorlijke impact heeft', zegt Kuipers. 'Je zit gelijk in een heel heftige situatie.'

'We kunnen wel zeggen dat we als team alles op alles hebben gezet om dat te proberen. Maar dat is helaas niet gelukt.' Kuipers zat zelf aan boord van een van de twee RIB-boten die op het water hebben gezocht naar de surfers.

Teamgeest

De inspanningen van het reddingsteam zijn met deze award op hun waarde geschat door de International Maritime Rescue Federation (IMRF). 'Op de dag zelf zijn we met een team van 30 man bezig geweest om de mannen te redden. En ook de dagen erna zijn we nog bezig geweest met de zoekactie natuurlijk.'

In het juryrapport wordt de teamgeest geroemd en is het de reden dat de reddingswerkers de tweede prijs krijgen, achter een Nieuw-Zeelandse actie waarbij de opvarenden van een zeiljacht werden gered weet mediapartner Omroep West .

Publieksprijs

Naast de reeds ontvangen onderscheiding maakt KNRM Scheveningen ook kans op een publieksprijs. Op de Facebook-pagina van de IMRF zijn de genomineerden te vinden. De nominatie die op vrijdag 8 oktober om 23:59 uur het meest is ‘geliked’ en ‘gedeeld’ is, ontvangt op donderdag 14 oktober de IMRF-publieksprijs.

