Slagboom op Scheveningse boulevard in week tijd voor de tweede keer stuk gereden

Meer in

Voor de tweede keer in korte tijd is de Slagboom aan het eind van de Boulevard van Scheveningen stuk gereden. Op sociale media is te zien hoe de slagboom er geknakt bijhangt na een aanrijding.

De nieuwe slagboom aan t einde van de boulevard Scheveningen gaat dikke concurrentie aan met de horror poller Escamplaan. 2e keer kapot gereden vannacht en ik voorspel dat t nog vele keren gaat gebeuren. Desondanks n hele goede morgen. pic.twitter.com/bxPjomYLL2 — Dick Teske (@DTpersfoto) September 22, 2021



Afgelopen vrijdag werd er door een motorrijder tegen de slagboom gereden, weet nieuwssite Regio 15. De slagboom was toen flink verbogen, maar werkte nog wel. De motorrijder raakte niet gewond.

De slagbomen op Scheveningen zijn daar gekomen om een einde te maken aan de verkeersdrukte op de boulevard. In de nacht (tussen 22.00 en 06.00 uur) is het niet meer mogelijk zijn om de Strandweg op te rijden, het is dan nog wel mogelijk om het terrein te verlaten.

Foto: Regio 15 / Na eerste aanrijding