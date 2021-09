Stadsbestuur is blij met toegezegd extra geld, maar pleit voor meer: ‘Forse investeringen van het Rijk zijn nodig’

Het stadsbestuur is blij met de toezegging dat er extra geld wordt uitgetrokken voor wonen, de bestrijding van ondermijning, duurzaamheid en de eerder toegezegde incidentele bijdragen aan onder andere jeugdzorg en bijstand. Dat zegt ze in reactie op de gepresenteerde begroting van het demissionaire kabinet. Toch is die toezegging niet voldoende.

‘Om Den Haag voor iedereen een fijne stad te zijn om er te verblijven, is lange termijn ondersteuning vanuit het kabinet cruciaal. De financiële rek is uit de begroting, zwaar weer dreigt’, zo reageert het stadsbestuur. ‘Al jaren krijgt Den Haag te weinig vergoed door het Rijk, voor kosten van bijstand, zorg en jeugdhulp. De problemen worden ondertussen groter en complexer. Alleen met structurele steun van het Rijk kan Den Haag als derde stad van Nederland zorgen dat iedereen mee kan doen, de grootstedelijke problemen aanpakken en economische groei aanjagen.’

Tegelijkertijd vindt het stadsbestuur dat het noodzakelijk is dat er structureel extra middelen komen voor ‘grote opgaven op het gebied van zorg, onder meer huishoudelijke hulp (Wmo), de crisis op de (regionale) woningmarkt te bestrijden én de energietransitie, het bereikbaar maken en houden van wijken en een sterke economie. Niet uit luxe, maar uit bittere noodzaak’.

‘Forse investeringen van het Rijk zijn nodig’

Daarnaast benadrukt ze dat de gevolgen van de coronacrisis nog voelbaar zijn en dat problemen die ervoor al bestonden groter zijn geworden. ‘Dat is met name te zien in Zuidwest, de wijken Vrederust, Bouwlust, Morgenstond en Moerwijk, het Zuiderpark en de Uithof. Forse investeringen van het Rijk zijn nodig.’

Kabinetsformatie

Met zicht op de kabinetsformatie, die maandag wordt hervat, hoopt het stadsbestuur dat ‘het versterken van de financiële positie van de gemeenten en de grote steden in het bijzonder hoog op de agenda staat’.