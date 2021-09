Slagboom op Scheveningse boulevard in week tijd voor de tweede keer stuk gereden

Woonzorgcentrum Westhovenplein wint architectuurprijs, eervolle vermelding voor Hoog Lindoduin

Het woon- en zorgcentrum aan het Westhovenplein heeft dinsdag de Haagse architectuurprijs Berlagevlag 2021 gewonnen, daarnaast won ze ook de publieksprijs. De transformatie van galerijflat Hoog Lindoduin ontving van de jury een eervolle vermelding en wint de Berlagevaan 2021. De prijzen zijn een initiatief van het Haags Architectuur Café.

Het door architecten Van Mourik ontworpen woon- zorgcentrum kwam op de plaats waar eerst een schoolgebouw stond. Nu zijn er vijf woontorens te vinden op de locatie aan het Westhovenplein, twee daarvan bevatten 64 levensloopbestendige woningen. De andere flats bieden plaats aan 119 zorgeenheden van zorgverlener Saffier, daarnaast zijn er zorg- en welzijnsondersteunende faciliteiten – zoals een restaurant, kapper en fysiotherapeut – te vinden.

De jury spreekt van een roemt de 'adequate huisvesting voor mensen in hun misschien wel moeilijkste levensfase' naast de open sfeer van het gebied en de groene buitenruimte. 'Het woon- zorgcentrum Westhovenplein is naast een uiterst zorgvuldig ontworpen project van grote maatschappelijke betekenis voor de bewoners van Moerwijk en een lichtend voorbeeld voor de herstructurering van Den Haag Zuidwest.'

Publieksprijs

Naast de Berlagevlag 2021 heeft het woon- en zorgcentrum ook de publieksprijs, de Berlagewimpel 2021, mogen ontvangen. Het publiek gaf daarbij aan dat het plan een aanwinst voor de buurt is met een vriendelijke uitstraling. 'Geweldig mooi gebouw en ruim opgezet. Zo wil ik ook wel oud worden in zo een mooie entourage.'

Hoog Lindoduin

De transformatie van Hoog Lindoduin door Jan Splinter Architecten laat volgens de jury zien dat 'renovatie van grote woningbouwprojecten – in plaats van sloop – tot zowel technische als ruimtelijke kwaliteit kan leiden'. Met de transformatie is er volgens de jury een nieuw icoon op Scheveningen gekomen. Het gebouw uit 1963 werd onlangs grootschalig vernieuwd waarbij het tot op het betoncasco is gestript om plaats te maken voor eenzelfde aantal woningen (184).

De vakjury bestaat in 2021 uit Jeroen Geurst (Geurst en Schulze Architecten, voorzitter), Floor Thier (Studio Leon Thier), Hans van Beek (voormalig HaAC voorzitter), Renske van der Stoep (ROFFAA) en Dennis Hofman (Architektenkombinatie Bos Hofman, secretaris).