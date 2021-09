Kom meer te weten over kunstwerken in Escamp en Wateringse Veld via speciale website

Flo gaat proberen de gemeente te hacken tijdens Hâck The Hague: ‘Altijd wel wat te vinden’

Vrijwillig je digitale systemen laten bestormen door professionele hackers; het klinkt niet logisch, maar voor de gemeente dient het een doel. Tijdens Hâck The Hague is het de bedoeling dat zogenoemde ethische hackers de zwakke plekken van de gemeente-ict blootleggen. Ook Flo van der Vlist waagt op 27 september een poging. ‘Er is altijd wel wat te vinden.’

In totaal zetten zo’n 200 hackers uit binnen- en buitenland de aanval in op de digitale infrastructuur van de gemeente Zij hoopt zich hiermee uiteindelijk nog beter te kunnen beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Het begrip ‘ethisch hacker’ geeft misschien een tegenstrijdige indruk, maar niks is minder waar, beaamt Flo. ‘Als mensen iets horen over hacken, schrikken ze al. Maar ethische hackers proberen kwaadwillenden voor te zijn door gevaren te signaleren voordat anderen dat doen.’

Mails van de burgemeester

Of hackers ook echt kunnen stuiten op persoonlijke mails van bijvoorbeeld de burgemeester, is onwaarschijnlijk. ‘Dat zal wel buiten de scope liggen, dat is het gebied waar je naar mag kijken’, zegt Tabitha Vogelaar, die als hack-nieuwkomer dit jaar voor het eerst deelneemt. ‘Misschien kunnen we uiteindelijk accounts binnenkomen, maar als je daar echt in gaat wroeten, word je denk ik wel gediskwalificeerd.’

Niet alleen de gemeente heeft baat bij Hâck The Hague, want voor de hackers valt er ook wat te winnen; er zijn twaalf geldprijzen tussen de 500 en 2000 euro te vergeven. Voor Tabitha is het hier echter niet om te doen. ‘Ik vind het goed dat ze het doen, maar ik doe vooral mee om er iets van te leren.’