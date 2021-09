‘Gemeente had dikke vinger in de pap’ volgens oud-bestuurder Energie Academie

Een aanhouding en 58 bekeuringen bij politiecontrole in Spoorwijk

Bij een politieactie in Spoorwijk hebben agenten woensdagmiddag en -avond meer dan tweehonderd mensen gecontroleerd. Eén persoon is aangehouden voor rijden onder invloed van drugs en er zijn 58 bekeuringen uitgedeeld.

De actie werd gehouden nadat er een aantal deelscooters in brand was gestoken. Ook hebben bewoners last van een groep jongeren die zich intimideren en dingen vernielen. De controle was onder andere bedoeld om informatie te verzamelen en zicht te krijgen op mensen die in dit gebied komen, laat de politie weten.

Tijdens de controles bij station Moerwijk en de kruising van de Jonathanstraat en Oltmanstraat werden voornamelijk brom- en snorfietsen gecontroleerd. Ook is een aantal automobilisten gecheckt. Agenten controleerden papieren, rijbewijzen, nam blaastesten af en lette op technische gebreken van voertuigen.

In totaal werden 134 snor- en bromfietsen gecontroleerd, zijn er 58 bekeuringen uitgedeeld en drie begrenzers ontdekt bij snorfietsen, die zijn in beslag genomen. Ook zijn er 28 meldingen gedaan voor het keuren van een voertuig, eigenaren moeten een afspraken maken voor een keuring bij de RDW.