‘Gemeente had dikke vinger in de pap’ volgens oud-bestuurder Energie Academie

Bedreigingen, onzorgvuldig handelen en een slechte financiële administratie – volgens het recentelijke onderzoeksrapport zou het allemaal een rol hebben gespeeld bij de val van de Energie Academie. Nadat Bert van Alphen naar aanleiding van dit rapport zijn functie als wethouder neerlegt, doet de oud-bestuurder van het mislukte banenproject, Aad van Loenen, zijn verhaal bij Haags Bakkie.

Naast het ontluisterende rapport heeft Van Loenen zijn eigen idee over hoe het banenproject kon uitlopen op een flop. ‘De gemeente heeft een dikke vinger in de pap gehad qua regelgeving en aansturing. Als je hier in Den Haag subsidie krijgt, krijg je hun toezicht, controle en invloed erbij.’ Donderdag praat de gemeenteraad over de Energieacademie.

Oorzaak

De gemeente verscheen volgens Van Loenen vooral in de vorm van Den Haag Werkt, het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente. ‘Het idee van de Energie Academie is niet ontstaan uit luxe, maar uit noodzaak. Den Haag Werkt deed namelijk helemaal niet wat het moest doen. Het project was in het leven geroepen om mensen wél aan het werk te krijgen.’

Van Loenen stelt dat Den Haag Werkt tevens geen belang zou hebben gehad bij het slagen van de Energie Academie. ‘Sterker nog, we werden gezien als concurrentie. Stel je voor dat je een eigen supermarkt wil beginnen, maar dat je een manager krijgt van de Albert Heijn. Dan heeft het nooit een kans van slagen en dat is in de basis de oorzaak geweest van het mislukken.’

‘Meer dan lullig’

Het vertrek van Van Alphen noemt Van Loenen ‘heel triest’. ‘Ik leef met hem mee. Hij heeft zich laten souffleren door Den Haag Werkt, ook bij raadsdebatten. Hij werd steeds verkeerd geïnformeerd en hij koos om te doen wat die organisatie wilde in plaats van wat het beste was voor de Energie Academie.’

‘Het is meer dan lullig’, zegt Van Loenen over het project dat amper uit de startblokken kwam. ‘Ik strijd al lang om jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en hiermee zou het gaan lukken.’

Spookjongeren

Dat er nog steeds behoefte is aan een dergelijk banenproject, is volgens Van Loenen meer dan duidelijk. ‘Er lopen in Den Haag veel spookjongeren rond die niet aan het werk zijn en die de verlokkingen van criminaliteit voorgeschoteld krijgen. Ondertussen blijkt dat ze allemaal aan de slag willen, daar moeten we echt iets aan doen.’

De kans van slagen van dergelijke projecten in de toekomst ziet Van Loenen op deze manier somber in. ‘Zolang de usual suspects erbij zitten zoals Den Haag Werkt en het Mondriaan, dan gaat dat niet lukken. Dat zijn bolwerken die draaien op subsidie van de gemeente en die niet met andere mensen willen werken. Ik denk dat dit soort projecten prima kunnen zonder Den Haag Werkt en dat gaan we ook bewijzen.’

