Kom meer te weten over kunstwerken in Escamp en Wateringse Veld via speciale website

Meer in

Maar liefst 80 kunstwerken in Escamp en Wateringse Veld zijn vanaf volgende week donderdag te vinden op de kunstsite Buitenkunst Den Haag. Er staan nu al 370 openbare kunstwerken uit de stad op met informatie over de kunst en de kunstenaar. Uiteindelijk moeten alle 550 Haagse buitenkunstwerken online komen te staan.

Nadat afgelopen zomer de kunst uit Leidschenveen-Ypenburg, Scheveningen en Laak is toegevoegd aan de website, zijn nu weer nieuwe wijken aan de beurt.

Escamp is het stadsdeel met indrukwekkende sculpturen en reliëfs uit de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Kijk bijvoorbeeld eens naar het mozaïek van Jeroen Voskuyl boven de ingang van de voormalige school aan de Zuidlarenstraat.

Ruiter met paard

Ook het Zuiderpark staat boordevol beelden. Eén van de meest markante beelden is Paard en Ruiter, een sculptuur van de wereldberoemde, Italiaanse beeldhouwer Marino Marini. In plaats van een machtige man op een paard, verbeeldt het kunstwerk een gewoon mens die probeert in het zadel van het leven te blijven zitten.

In de wijk Wateringse Veld staat ook een ruiterstandbeeld. Deze eigentijdse versie is van Q.S. Serafijn. De titel John Wayne verwijst onder andere naar de held van de roman voor en over de wijk die deze kunstenaar zelf schreef. Zo creëerde hij voor de bewoners een gezamenlijke geschiedenis.

Verder bevinden zich in Wateringse Veld een aantal kleurrijke keramische beelden over de tuinbouw in dit voormalige kassengebied, zoals De Boomgaard van Dora Dolz.