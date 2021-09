Meer dan zeshonderd handtekeningen voor veilige oversteekplaats Benoordenhoutseweg

Verenigd onder de naam ‘Actiecomité Verbetering Benoordenhoutseweg’ zijn bewoners een petitie gestart voor een veiligere oversteekplaats. Het gaat om het stoplicht op de Benoordenhoutseweg ter hoogte van de Laan van Clingendael. Er zijn al meer dan zeshonderd steunbetuigingen binnen.

Ondanks dat er gewoon een stoplicht staat, zijn er al meerdere ongelukken gebeurd. ‘Het is een gevaarlijke oversteek omdat automobilisten er vaak door rood rijden. Als je dat niet ziet als voetganger word je aangereden’, zegt initiatiefnemer Olivier van der Post. Een andere bewoner, Katja Scheffer, heeft ook slechte ervaringen met de kruising. ‘Mijn vorige hond is hier aangereden.’

Een paar weken geleden ging het er mis toen een meisje van negen geschept werd door een auto die haar niet had gezien. Het kind moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. ‘Je voelt je verslagen, machteloos en hulpeloos’, zegt Van der Post. ‘Het zit nog vrij hoog bij mij.’

Weigeren

De gemeente laat weten dat het kruispunt voldoet aan alle veiligheidseisen voor een weg zoals die nu is ingericht. Ze zijn wel met bewoners aan het kijken hoe ze de weg veiliger kunnen maken. ‘Een van de maatregelen zou een flitspaal kunnen zijn. Of die er komt, is een besluit dat het Openbaar Ministerie in samenwerking met de politie neemt. Wij gaan wel bij deze partijen aandringen voor de komst van zo’n flitspaal’, zegt een woordvoerder.

Voor Van der Post is het belangrijkste dat er minder verkeer gebruik maakt van de weg. ‘Met name het vrachtverkeer. Dat hoort hier niet, maar ze weigeren via de N14 te rijden.’