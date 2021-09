Menukaart in braille en stoep vrijhouden: campagne voor betere toegankelijkheid

Eén op de vijf Hagenaars heeft een lichamelijke of verstandelijke beperking. Een deel hiervan ondervindt vaak problemen met de toegankelijkheid van onder meer gebouwen en activiteiten in de stad. Daarom is de gemeente deze week de bewustwordingscampagne ‘Allemaal verschillend. Allemaal Haags’ gestart.

Hiermee wil de gemeente benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen kan meedoen en hoopt zij dat inwoners zich inzetten voor een meer toegankelijke stad. Volgens zegt coördinerend wethouder toegankelijkheid Kavita Parbhudayal kan iedereen, zowel ondernemers als particulieren, daar een steentje aan bijdragen. ‘Denk bijvoorbeeld aan een menukaart in braille, of zorgen dat je fiets of scooter de stoep niet blokkeert voor mensen met een scootmobiel of kinderwagen.’

Gebarentaal

‘Den Haag biedt een zeer breed aanbod van toegankelijke sport-, spel- en culturele activiteiten’, zegt Parbhudayal. Een mooi voorbeeld zijn de speeltuinen waar kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen. Den Haag is goed op weg, maar er kan nog meer.’

Onderdeel van de campagne zijn opvallende bewustwordingsacties. Zo kan op de Dag van de Gebarentaal (23 september) het winkelend publiek in de Grote Marktstraat meedoen aan ‘raad het gebaar’. Hiermee wil de gemeente iedereen bewuster maken van ieders eigen rol in het toegankelijk houden of maken van de stad.

