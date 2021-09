Sporten, huiswerkbegeleiding en een bakkie doen: nieuw wijkcentrum Bouwlust geopend

Kom meer te weten over kunstwerken in Escamp en Wateringse Veld via speciale website

De wijk Bouwlust heeft een gloednieuw wijkcentrum. Het verbouwde pand is woensdag feestelijk geopend voor de buurtbewoners. In het wijkcentrum zitten drie organisaties: Mooi Welzijn, Haags Sportkwartier en Bibliotheek Bouwlust. ‘Dit is waar je het als wethouder die verantwoordelijk is voor de Haagse bibliotheken voor doet’, zegt wethouder Robert van Asten (D66) bij de opening.

De hele wijk kon woensdag allerlei leuke dingen doen tijdens de opening, zoals een speurtocht door het gebouw en er stond een springkussen.

Bibliotheek Bouwlust

De bewoners wilden al een lange tijd een eigen bibliotheek en hebben daar hard voor gestreden . De bieb zelf is al een tijdje open maar vanaf nu zijn er ook huiswerkbegeleidingsmomenten, taalgroepen, lezingen, cursussen en koffieochtenden.

Ook voor sport kunnen wijkbewoners terecht in het sportieve buurthuis Trefpunt Bouwlust. Het Haags Sportkwartier organiseert sportieve activiteiten voor jong en oud, samen met inwoners en organisaties uit de buurt.

Mooi Welzijn ondersteunt wijkbewoners in hun ontwikkeling, talenten en sociale samenhang in de wijk. In het wijkcentrum kunnen mensen elkaar ontmoeten. Ook worden er projecten en activiteiten georganiseerd door Mooi Welzijn .

Trots

Cultuurwethouder Van Asten ziet dit soort samenwerkingen ook graag in de andere wijken van Den Haag. 'De samenwerking van deze bewoners van de 'Groene Doos' krijg je nooit meer weg en daar ben ik trots op. Ik zie hier een perfect middel om kinderen en andere wijkbewoners een springplak op allerlei vlakken te geven.'

Het Wijkcentrum Bouwlust is (behalve op zondag) de gehele week geopend voor alle wijkbewoners.

Foto's: Martijn Beekman