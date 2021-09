Voedselbank Haaglanden wil dat uitgiftepunt Laak vertrekt uit pand aan Ketelstraat

Een conflict over de veiligheid van het voedsel bij het uitgiftepunt in Molenwijk heeft Voedselbank Haaglanden doen besluiten om niet meer samen te willen werken met de vrijwilligers daar. ‘We moesten nu zeggen: we stoppen ermee, want dit is te gevaarlijk’, zegt Henk Baars, vicevoorzitter van Voedselbank Haaglanden. ‘Ze hebben mijn hele team aan de kant geschoven’, reageert Leo van Rheenen van Voedselbank Laak. De koepelorganisatie wil dat het team van Van Rheenen per december uit het pand vertrokken is.

Begin juli was Van Rheenen nog dolgelukkig: hij richtte een eigen stichting op (HARLIN: Honger, Armoe, Regio Laak In Nood) en had grootse plannen. Hij wilde schoolgaande kinderen in Molenwijk gaan helpen aan broodpakketten en er zou een verswinkel komen in het pand aan de Ketelstraat.

Maar er viel een zware domper op de vreugde: begin september gaf Voedselbank Haaglanden aan niet meer met het team door te willen vanwege de veiligheid van het voedsel in het oude schoolgebouw en ze wil dat men het pand verlaat. ‘Wij hebben hen aangezegd dat ze in principe 1 december daar weg moeten zijn.’ Baars kon nog niet vertellen of men daar dan zelf door zou willen gaan met een uitgiftepunt. ‘Dat is nog in bespreking.’

Ernstige waarschuwing van NVWA

Dat er iets aan de hand is op het gebied van voedselveiligheid ontkent geen van beiden. Sinds een waarschuwing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wordt er volgens Van Rheenen hard gewerkt door de vrijwilligers. ‘We zijn er mee bezig om het veilig te maken.’

Zo is het pand grondig schoongemaakt en zijn de etenswaren beter opgeborgen in daarvoor bestemde zwarte dozen en verschillende koeleenheden. ‘Ik heb er alles aan gedaan. Daar wordt overheen gekeken. Dat is de frustratie.’ Dat hij nu de deuren helemaal zou moeten sluiten steekt hem. Hij stelt dat hij had voorgesteld om het pand tijdelijk te sluiten om de problemen grondig aan te pakken. Nu voelt hij zich ‘aan de kant gezet’.

Actie ondernemen

‘Het hele proces is begonnen in juli. Toen kregen we een melding van de NVWA, een ernstige waarschuwing. Dan moet je actie ondernemen. En toen kwamen we erachter dat het helemaal niet goed ging’, vertelt Baars.

Uit de brief van de NVWA blijkt dat er muizenkeutels zijn gevonden en de ruimtes werden niet schoon genoeg bevonden. ‘Het bestuur van de Voedselbank Haaglanden kan de voedselveiligheid niet meer garanderen daar. Dat is de hoofdreden om te stoppen’, zegt Baars. ‘Het kan niet anders dan dat we daarop moeten reageren. We hadden geen andere keus dan onze activiteiten daar te stoppen.’

‘We hebben geconstateerd dat het niet goed gaat’

Baars vertelt dat er ‘investeringen’ zijn gedaan om de situatie op de locatie te verbeteren en het team daartoe aan te zetten. ‘Maar we hebben moeten constateren dat dat niet lukt.’ De koepelorganisatie bevestigt nu dat het daar werkende team niet geschikt genoeg wordt bevonden om dat probleem aan te pakken. ‘Dat is gebleken’, reageert Baars. ‘Je kunt niet hebben dat daar onveilig voedsel wordt uitgedeeld.’ Wat er exact fout is gegaan wordt niet geheel duidelijk. ‘Daar zijn allerlei regeling voor qua eisen van de NVWA. We hebben geconstateerd dat dat gewoon niet goed gaat.’ Klanten van de Voedselbank kunnen nu elders terecht voor hun pakket.

‘Ik weiger niemand’

Bij het spreken van Van Rheenen in het voormalig schoolgebouw aan de Ketelstraat worden er pallets binnengebracht met producten voor zijn cliënten die op vrijdag langskomen. Die bedient hij nog steeds. De cliënten die via de Voedselbank Haaglanden aan een pakket werden geholpen moeten ergens anders heen, maar als ze voor de deur staan zullen ze niet door Van Rheenen worden weggestuurd. ‘Ik weiger niemand.’

Van Rheenen bestiert al 20 jaar het uitgiftepunt in Laak en is gebrand om daar mee door te gaan met zijn eigen stichting HARLIN. Van Rheenen ziet ook nog mogelijkheden om toch weer samen te werken met de Voedselbank Haaglanden. ‘Maar dan moet er veel water door de Rijn. Maar ik ben niet rancuneus.’

Gebruiker van het pand

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos heeft inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie gesteld. Daarin valt onder meer te lezen dat niet duidelijk is wie de officiële gebruiker is van het pand. Van Rheenen is helder: hij is naar eigen zeggen de gebruiker het pand en als er wat loos is wordt er met hem contact opgenomen.

Voedselbank Haaglanden betwist dat en stelt dat zij de officiële gebruiker zijn. ‘We hebben een contract met de beheerder. Wij gebruiken het pand in principe. Het is geen kwestie van overnemen’, zegt Baars. ‘Het is een pand van de gemeente, die heeft dat in beheer gegeven aan Bewaakt & Bewoond. Daar hebben wij een contract mee dat wij bepalen wat daar gebeurt.’

‘Dit is mijn kind, daar moet je goed voor zorgen’

Vooralsnog staan verschillende lokalen in het pand aan de Ketelstraat vol met producten voor Van Rheenens eigen klanten. Deze worden volgens hem beter dan voorheen opgeborgen en men heeft meer oog voor de houdbaarheidsdata op de producten. ‘We moeten alles in de gaten houden. Daar hebben we een heel systeem voor ontwikkeld om dat goed in de gaten te houden.’

‘Dit is mijn kind, daar moet je goed voor zorgen.’ Van Rheenen is nog altijd trots op het werk wat hij met zijn club kan verzetten. ‘Het mooiste wat een mens kan krijgen is de dankbaarheid van de klant. Daar doe je het voor. Dat geeft zoveel spirit om door te gaan. Ook bij tegenslagen.’