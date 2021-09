‘Gemeente had dikke vinger in de pap’ volgens oud-bestuurder Energie Academie

Woonwinkel Rivièra Maison in de Hoogstraat gaat dicht

Woonwinkel Rivièra Maison gaat eind januari dicht. Dat laat de winkel op Facebook weten. Vanwege de sluiting is er nu een grote Goodbye Sale in de zaak in de Hoogstraat.

De winkel in het centrum van Den Haag gaat sluiten omdat de keten een nieuwe winkel heeft geopend in de Mall of the Netherlands. 'We groeiden uit het pand in Den Haag en in Leidschendam hebben we nu een grote store', zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Op Facebook laten klanten weten dat ze het jammer vinden dat de winkel gaat sluiten. 'Jammer; was mooie toevoeging op Noordeinde', schrijft Robbert Jan. 'Vind het echt zo jammer, zo’n mooie winkel met zulk vriendelijk en leuk personeel kwam er echt graag', reageert Joyce.

Wat er in het pand van de Rivièra Maison komt is nog niet duidelijk.

Leegstand

In de Hoogstraat zijn de laatste tijd meerdere winkels gesloten. Zo is de Hunkemöller vertrokken en de Karen Millen. Het oude pand van de bekende Haagse slager Dungelmann staat inmiddels ook leeg, maar dat komt doordat de zaak is verhuisd naar een pand verderop in de straat.