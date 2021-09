ADO verslaat thuis Roda JC met 2-0

ADO Den Haag heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de strijd om de eerste periodetitel in de eerste divisie. In eigen huis werd Roda JC met 2-0 verslagen. Sem Steijn en Vicente Besuijen waren verantwoordelijk voor de Haagse doelpunten.

De wedstrijd tussen ADO en Roda JC stond in het teken van de zieke Dani Ebben, schrijft mediapartner Omroep West . De 21-jarige supporter vecht al drie jaar tegen kanker en kreeg onlangs te horen dat hij is uitbehandeld. Na 21 minuten werd de wedstrijd stilgelegd, waarna iedereen in het stadion massaal applaudisseerde.

Tijdens het applaus stond de thuisploeg al op voorsprong. Na zeven minuten schoot Steijn, die maandag in de met 0-1 gewonnen wedstrijd bij Jong PSV nog op de bank begon, de openingstreffer tegen de touwen. Via het been van een Roda-verdediger zag Steijn zijn harde knal achter Rody de Boer belanden.

Besuijen verdubbelde nog voor rust de Haagse voorsprong. Na een frommelmoment werkte aanvoerder Boy Kemper de bal richting het Limburgse doel, waardoor Besuijen het laatste beslissende zetje kon geven.

Ook na rust rende Kemper juichend over het veld. Ditmaal kon hij ternauwernood de bal van de lijn halen, nadat Roda-spits Dylan Vente de bal knap over Luuk Koopmans had gewipt. Amper een minuut later waren de bezoekers uit Limburg opnieuw dicht bij de aansluitingstreffer. De lat voorkwam een doelpunt van Bryan Limbombe.

Aan Haagse zijde was Besuijen met zeventig minuten op de klok tot twee keer toe dicht bij zijn tweede treffer van de avond. In beide gevallen bracht een Limburger op het laatste moment redding.

Het is de tweede overwinning op rij voor de ploeg van Ruud Brood, die stijgt naar de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag gaat ADO op bezoek bij MVV, terwijl koploper Excelsior Rotterdam, dat net als ADO zestien punten heeft, naar NAC moet. Wanneer ADO over de Rotterdammers heen gaat, pakken de Hagenezen de eerste periodetitel.

