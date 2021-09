Festival De Betovering gaat door in de herfstvakantie

Pierre Heijnen (PvdA) en Daphne Lodder (JOVD) in Spuigasten over Prinsjesdag

Goed nieuws voor festival De Betovering: het kan doorgaan in oktober. Dat laat de organisatie weten. Er staat een avontuurlijk én veilig liveprogramma klaar voor kinderen tot en met 12 jaar van zo’n 500 voorstellingen en workshops op ruim 50 locaties in Den Haag, schrijft de organisatie. De Betovering vindt plaats tijdens de herfstvakantie, van 15 tot en met 23 oktober.

Vanwege de coronapandemie kon het festival vorig jaar niet doorgaan, maar dit jaar kan het weer. 'Wij kunnen niet wachten', laat de organisatie weten. 'Kunst beleven is toch het allermooist als de kunstenaar en het publiek samen in een ruimte zijn.'

De festivalorganisatie is blij dat het weer door kan gaan. 'Juist nú moeten we kinderen uitnodigen om hun fantasie te gebruiken als antwoord op alle beperkingen en onzekerheden van deze tijd.'

Films maken, DJ-en en theater

In onder meer het Koninklijk Conservatorium, Kunstmuseum Den Haag, het Museon en het Koorenhuis is een grote diversiteit aan workshops waar kinderen zichzelf creatief kunnen uitleven met films maken, muziekinstrumenten uitproberen, druktechnieken uitproberen, schilderen met planten, het maken van hologrammen, DJ-en, theater, hiphop of moderne dans.

Foto: Gordon Meuleman

Voor alle kinderen

De Betovering benadrukt dat alle kinderen welkom zijn. Ook kinderen voor wie bewegen, stilzitten, horen, zien of prikkels verwerken minder vanzelfsprekend is. Zo zijn er relax-performances, dat zij reguliere voorstellingen die zijn aangepast voor kinderen die prikkels moeilijk verwerken.

Voor kinderen die geen Nederlands verstaan, slechthorend of doof zijn, zijn er de No Ducht Required voorstellingen. En kinderen met een visuele beperking kunnen ook naar De Betovering komen, de organisatie adviseert ouders contact op te nemen de het festival voor meer informatie.

Corona

De organisatie heeft wel maatregelen moeten noemen vanwege corona. 'De veiligheid en gezondheid van de bezoekers, medewerkers en artiesten staan hierbij natuurlijk voorop.' Daarom is er een beperkt aantal kaarten beschikbaar. En er zijn geen festivalcentra, maar 'er wél waait er een flinke portie extra betovering door de stad'.