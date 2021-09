Grote zwarte roadblocks neergezet voor nieuwe complex Amare en bij het stadhuis

In de binnenstad zijn bij het stadhuis en Amare zwarte roadblocks neergezet. Niet echt een gezellig entree bij het gloednieuwe cultuurcomplex. Navraag bij de gemeente leert dat de blokken gelukkig niet blijven.

De blokken worden meestal gebruikt bij evenementen zoals Prinsjesdag of bijvoorbeeld bij demonstraties, om een bepaald stuk in de stad af te zetten en ervoor te zorgen dat auto's niet door kunnen rijden.

Maar dat is nu niet het geval, laat de gemeente weten. 'De betonblokken liggen daar om te voorkomen dat zware voertuigen over de (tijdelijke) verharding kunnen rijden. Risico is dat deze verharding dan wat verzakt of beschadigt', aldus een woordvoerder van de gemeente.

Tijdelijk

Maar geen zorgen dus, de zwarte blokken liggen er tijdelijk. 'Naar verwachting wordt dit deel van de Turfmarkt vanaf november over de volle breedte definitief ingericht en worden de blokken weer verwijderd.'