Burgemeester krijgt rapportcijfer van Hagenaars: ‘Goed, maar matig voor Haags’

Burgemeester Jan van Zanen moet nog wel wat doen aan z’n Haags, dat zeggen Hagenaars die hem een rapportcijfer gaven. Verder doet hij het goed, aldus de initiatiefnemers van het Haags Verhaal.

Tijdens een bijeenkomst van het Haags Verhaal in het Museum voor Beeld en Geluid kreeg de burgemeester vrijdagmiddag zijn rapport. Er werden punten gegeven voor luistervaardigheid, leiderschap, aaibaarheid en humor. Op alle punten scoorde de oud-burgemeester van Utrecht goed, behalve op het onderdeel Haags.

Hagenaars hadden ook nog een peptalk voor de burgemeester. 'Ga zo door! We hebben alle vertrouwen in het verbeteren van het Haags als u in verbinding blijft met de inwoners van deze stad.'

Het rapport kwam tot stand door twaalf Haagse gemeenschappen en hun achterban, zoals Soci√ęteit de Witte, het Straatconsulaat, de Poolse en Chinese vrouwenverenigingen, Lekkernassuh en Platform Stad. De gemeenschappen zijn samengebracht door het Haags Verhaal , dat is een maatschappelijk initiatief dat mensen wil laten zien en naar elkaar wil laten luisteren.

