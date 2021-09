Lennart startte petitie voor parkeerproblemen De Schoone Ley: ‘Buurvrouw verkocht van ellende haar auto’

Bewoners van appartementen in De Schoone Ley in Leyenburg zijn een petitie begonnen vanwege het parkeerbeleid. Onder het complex is een parkeergarage aangelegd, maar niet iedereen van de sociale huur heeft een plek kunnen krijgen. Op straat mogen ze niet parkeren, want ze krijgen van de gemeente geen vergunning. ‘Ik sta liever voor 65 euro per jaar op straat, dan voor dit geld in de garage’, vertelt Lennart de la Rambelje die een sociale huurwoning heeft in het nieuwe complex bij het HagaZiekenhuis.

Lennart begon de petitie voor zijn medebewoners. Hij werd zelf wel ingeloot en kreeg een parkeerplaats voor 55 euro per maand via woningbouwvereniging Arcade. Die heeft 65 parkeerplekken gehuurd van parkeerbedrijf APCOA. In totaal zijn er 178 sociale huurwoningen, aldus de site van Arcade . Er was dus niet voor iedereen plek. ‘Ik ben een van de gelukkigen, tussen aanhalingstekens, want 55 euro per maand is al fors om op te brengen.’

Toch startte hij de petitie. ‘Ik doe het uit solidariteit voor andere bewoners.’ Maar hij baalt ook dat hij geen bezoekersvergunning aan kan vragen bij de gemeente. Hij vindt dat vervelend voor bezoek dat van buiten Den Haag komt.

Dat is fucking veel geld

Wie geen plek heeft kunnen krijgen in de parkeergarage staat nu op een wachtlijst. Bewoners kunnen ook een particuliere parkeerplek huren bij APCOA voor zo’n 100 euro (exclusief) per maand, aldus de site van het parkeerbedrijf . ‘Dat is fucking veel geld’, zegt Lennart, zeker voor wie een sociale huurwoning heeft vindt hij. ‘Als je je voor dat bedrag een parkeerplek kan permitteren, hoef je ook niet per se in een sociale huurwoning te wonen’, zegt Lennart.

Met de scooter naar je auto

In eerste instantie konden bewoners van de woontorens (Het Haagsch Kwartier) een parkeervergunning op straat aanvragen. Maar dat bleek een fout van de gemeente. De vergunningen werden per 1 juli ingetrokken. Voor sommige buren zat er niks anders op dan ver weg in de wijk te parkeren.

‘Een buurman zet hem achter de Dedemsvaartweg en heeft een scooter aangeschaft om van zijn huis naar de auto te rijden. Mijn buurvrouw heeft van ellende haar auto verkocht omdat ze anders te ver moest lopen. Weer een andere buurvrouw parkeerde haar auto in de buurt van de Meppelweg en stuurde een filmpje van haar ingeslagen autoruiten, de auto was leeggeroofd.’

Eigen verantwoordelijkheid

In juli sprak de gemeenteraad over de kwestie, nadat CDA en D66 vragen hadden gesteld. Wethouder Robert van Asten (D66) zei niks te kunnen doen voor bewoners van nieuwbouwcomplex De Schoone Ley in Leyenburg, die geen parkeerplek in de garage hebben kunnen bemachtigen. ‘Daarmee eindigt onze betrokkenheid en de mogelijkheden die we hebben’, aldus Van Asten.

Volgens de wethouder is dit de eigen verantwoordelijkheid van nieuwe huurders. ‘Het was altijd al duidelijk dat hier niet op straat geparkeerd kon worden. Op het moment dat een makelaar dat niet verteld heeft, dan moeten ze die makelaar aan het poortje trekken: Vriend, waarom heb je dat niet gezegd?’, reageert Van Asten in de vergadering.

‘We moeten iets’

Daarmee is voor de gemeente de kous af. Maar Lennart hoopt dat de wethouder er toch nog een keer naar wil kijken. ‘Ik wil dat de postcodes worden uitgesmeerd over de vergunningsgebieden. Op de Veenendaalkade staan ze er vast niet om te juichen, want daar staat het om 18.00 uur ook vol. Maar we moeten iets.

Inmiddels is de petitie van Lennart 287 keer ondertekend.