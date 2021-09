Oliebollenkraam Jan Vermolen ontsnapt aan gedwongen verhuizing naar Spuiplein: ‘Alles uit de kast getrokken’

De oliebollenkraam van Jan Vermolen mag tóch nog een seizoen op de Grote Marktstraat blijven staan. Donderdag kreeg hij van de gemeente te horen dat hij, tot grote teleurstelling, moest verhuizen naar het Spuiplein. Die is nu van gedachten veranderd. Met Den Haag FM deelt Vermolen zijn bewogen week.

De inkopen waren gedaan en het personeelsrooster was rond. Een week voordat hij zijn oliebollenkraam weer mag opengooien, krijgt Jan Vermolen te horen dat hij moet verkassen. ‘Ik ben zeker niet vrolijk. Je bent aan het plannen en rekening aan het houden met een bepaalde situatie. Dan ga je niet uit van dit scenario’, aldus de exploitant nog voordat hij hoort van de ommezwaai van de gemeente.

Tegen schenen trappen

Vermolen geeft aan dat hij op het Spuiplein waarschijnlijk maar een achtste deel van de gewoonlijke omzet zou kunnen draaien. ‘In de Grote Marktstraat sta je precies in de doorloop en op het Spuiplein komt bijna niemand.’

Het bericht dat de overweging van de gemeente toch een andere kant op viel, was dan ook een pak van het hart. ‘Ik ben superblij’, zegt Vermolen. ‘We hebben alles uit de kast moeten trekken en tegen schenen aan moeten trappen, maar het is gelukt. Het doorzettingsvermogen heeft daar wel een grote rol in gespeeld.’

Windhoek

Ook de steun van buitenaf heeft er volgens Vermolen voor gezorgd dat zijn oliebollenseizoen niet in het water hoeft te vallen. ‘Dat is te danken aan iedereen die er aandacht voor heeft gegeven en een aantal raadsleden die hun nek hebben uitgestoken waardoor we goed konden beargumenteren waarom ze deze beslissing terug moesten draaien.’

Eén van die raadsleden is Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag). ‘Ik zou het schandalig vinden als hij terug zou moeten naar die windhoek; want dat is het. Het enige wat daar af is, is Amare zelf en dat ging ook niet vanzelf. Nu vind ik de Grote Marktstraat ook niet het meest gezellig, maar de kraam van Jan draagt daar echt bij aan de goede sfeer.’

Menselijke maat

‘Ik zei vanochtend al tegen Jan: dit gaat wel goedkomen’, zegt een tevreden Sluijs. ‘Maar ik ken hem al heel lang en zo heb ik hem nog nooit gezien, hij voelde zich er echt niet goed over. Alsof hij vijand was in eigen stad.’

Dat de kous voor ondernemers hier niet mee af is, beseft Sluijs zich maar al te goed. ‘Voor Jan loopt het voor nu goed af, maar hij weet inmiddels goed zijn weg te vinden. Er zijn genoeg mensen die de connecties niet hebben of niet die media-aandacht krijgen. Die worden ook door de molen gehaald en daar wordt het misschien niet voor opgelost. Ik hoop ook dat die menselijke maat langzaam weer terugkomt.’