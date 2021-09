Pierre Heijnen (PvdA) en Daphne Lodder (JOVD) in Spuigasten over Prinsjesdag

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag onder andere aandacht besteed aan Prinsjesdag.

Geen rijtoer, Ridderzaal of balkonscène: het was voor het tweede jaar op rij vanwege corona een sobere Prinsjesdag. Wel las koning Willem-Alexander de Troonrede voor, lekte er traditiegetrouw van alles uit over de Miljoenennota en droegen Kamerleden bijzondere hoedjes. Hoe kijken oud-Tweede Kamerlid en oud-wethouder Pierre Heijnen (PvdA) en aanstaand landelijk voorzitter Daphne Lodder (JOVD) terug op Prinsjesdag, de Troonrede en de Miljoenennota? Heijnen en Lodder zijn zaterdag te gast.

Spuigasten

