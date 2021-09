Utrechtsebaan de stad uit langdurig afgesloten: ‘Dat verkeer moet omrijden’

De komende tijd moet je er rekening mee houden dat er werkzaamheden zijn aan de Utrechtsebaan. Vanaf vrijdag 22.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur is de weg tussen de kruising met de Zuid Hollandlaan en de toe- en afrit 3 (Bezuidenhout) in beide richtingen gesloten. Vanaf medio oktober volgen werkzaamheden tot maart 2022 waardoor de weg dag en nacht niet gebruikt kan worden om de stad uit te rijden.

'De planning is dat vanaf oktober de weg voor zes maanden afgesloten wordt voor renovatiewerkzaamheden', vertelt Arnoud Broekhuis van de ANWB in Haags Bakkie over de geplande afsluiting van de Utrechtsebaan . 'Je kunt het beter in een keer compleet afsluiten. Dan kan iedereen veilig werken en dan kan het ook snel worden gedaan en iedereen weet waar ie aan toe is.'

De 45 jaar oude Utrechtsebaan moet zo lang dicht vanwege groot onderhoud. De betonnen wanden worden geknapt, het wegdek vervangen en ook komen er nieuwe verkeerstechnische installaties.

Hoewel er aan beiden kanten van de weg werkzaamheden zullen zijn zal het de hele periode niet mogelijk zijn om de weg te gebruiken om de stad uit te rijden. 'Dat verkeer moet omrijden.' Wanneer er werkzaamheden zijn aan de inkomende rijbaan, dan zal de andere rijrichting gebruikt worden voor het verkeer wat de stad inkomt.

Alternatieven

De Rotterdamsebaan is een redelijk alternatief wat gebruikt kan worden. 'Dat is een goed alternatief voor verkeer dat naar Rotterdam wil.' Via de Hubertustunnel naar Leidschendam kan ander verkeer de stad uit naar Amsterdam. De N44 kan ook als alternatief worden gebruikt, of de N211. 'Er zijn wel wat alternatieven.'