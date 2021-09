Winterterrassen zijn een feit: ‘Je zaak is ineens twee keer zo groot’

‘Super toch?’ Alexander Roep heeft zich tijdens de coronacrisis hard gemaakt voor horecaondernemers die te lijden hebben gehad onder de maatregelen en is er dan ook gelukkig mee dat de terrassen deze winter mogen blijven staan. Bij Haags Bakkie vertelt de eigenaar van Lokaal Duinoord over zijn hoop voor de toekomst en waarom zijn gasten niet bang hoeven te zijn dat ze op zijn terras kou vatten.

Naast dat de terrassen aankomend seizoen kunnen blijven staan, is de regeling waardoor ze maximaal 25% groter mogen zijn verlengd tot 1 mei 2022. ‘Wethouder Bruines riep het van de week al bij het miljoenenontbijt in het Kurhaus, daarna ging het als een lopend vuurtje. We zijn er erg blij mee, het is feest’, aldus Roep.

Zijn vergunning heeft hij nog niet aangevraagd, ‘maar ik heb wel direct voor alle ondernemers uitgezocht wat de eisen zijn en hoe het in zijn werk gaat. Dat is nu redelijk duidelijk; nu gaan we aan de bak en kijken hoe we het deze winter gaan doen.’

Structureel

Volgens Roep hoeven zijn gasten niet te klappertanden op zijn winterterras. ‘Je mag overkappen en dan kan je het ook verwarmen. Dan is je zaak ineens twee keer zo groot. Daarbij kunnen mensen die nog angstig zijn voor het virus in een goed geventileerde ruimte zitten.’

Dat het ook een keer ophoudt met de verzachtende maatregelen is een mogelijkheid waar Roep altijd rekening mee houdt. Wel hoopt hij als het zover is in gesprek te kunnen met de gemeente. ‘Als iets goed is bevallen ben ik er voor om te kijken of daar structureel beleid voor te maken valt, bijvoorbeeld permanent grotere terrassen. Maar dan ga je politiek bedrijven en dan wordt het spannend.’