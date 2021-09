Haag Atletiek worstelt met coronapas: ‘Voor ons is het niet uitvoerbaar’

Niet alleen veel horeca-ondernemers zitten niet te wachten op het scannen van QR-codes, ook het verenigingsleven worstelt met het controleren van het coronatoegangsbewijs. ‘Voor ons is het niet uitvoerbaar’, stelt voorzitter Pierre Heijnen van Haag Atletiek.

De voorzitter van de atletiekvereniging legt in Spuigasten op Den Haag FM uit: ‘Die kantine wordt gebruikt om even na afloop van de training tussen twee mensen en de trainer een kopje koffie drinken, daar vinden vergaderingen plaats, daar zijn korte contacten. Moet daar dan iedere keer een vrijwilliger staan om een coronacheck te gaan doen? Dat is niet te doen.’

Maar dat houdt niet in dat Haag helemaal niet controleert op de coronapas. ‘Dus wat wij doen is steekproefsgewijs – als het drukker is – dan zullen we daarnaar vragen. Omdat regels er – in dit geval – zijn om uitgevoerd te worden. In mijn jeugd dacht ik daar anders over, maar dit is zo’n ernstige crisis. Je wil niemand in gevaar brengen, dus laten we die verantwoordelijkheid nog even nemen en laten we voorkomen dat we weer met de winter op slot moeten, zoals vorig jaar.’

De gemeente zal vanaf dit weekend niet direct straffen uitdelen als ondernemers of bedrijven het coronatoegangsbewijs van hun bezoekers niet controleren, maar bij herhaaldelijke overtredingen kan de lokale driehoek (gemeente, politie en justitie) overgaan tot een zogenoemde last onder dwangsom van 2.500 euro. Deze boete kan tot 10.000 euro oplopen en een locatie kan zelfs gesloten worden.