Janet deed Twitteroproep voor nieuwe baan en kreeg meer dan 250 vacatures

Ze had het al een paar keer eerder geprobeerd: via een oproep op Twitter aan een baan komen. Maar steeds tevergeefs. Totdat haar tweet deze week door het dak ging. Janet Ramesar kreeg meer dan 250 vacatures opgestuurd. Janet denkt dat het komt door de documentaire ‘Alleen tegen de staat’, over de toeslagenaffaire. In die docu vertelden Janet en vier andere vrouwen maandag hun verhaal.

De vacatures kwamen van alle kanten. 'Van werkgevers tot recruiters. En job coaches boden hun diensten gratis aan', vertelt Janet. Hoeveel vacatures het precies zijn weet ze nog niet, want ze is alles nog aan het verwerken en dat duurt even. Maar het zijn er veel. 'Ik ga nu alles stuk voor stuk beantwoorden.'

Er zit van alles tussen. Van sales en callcenterwerk tot een bouwbedrijf en een ondergoedbedrijf in Wateringen, vertelt Janet. Ze had niet verwacht dat het zo hard zou gaan. 'Ik was echt verbaasd, mijn telefoon bleef maar gaan.' Ze is blij dat mensen, ondanks de documentaire, niet alleen een kapotte vrouw zagen. 'Geen zielig hoopje mens, maar iemand die ze een baan gunnen.'

Wow lieve mensen ik ben overweldigd door alle vacatures die ik toegestuurd heb gekregen. Iedereen krijgt een reactie terug maar dat kost iets langer dan gedacht 😶‍🌫️ wist niet dat jullie me echt een baan gunden aangezien alle locaties waar ik zelf solliciteerde me afwezen ❤️❤️❤️❤️ — Janet 🍅🔰 (@Sjenettt) September 22, 2021



Toeslagenaffaire

Door de toeslagenaffaire raakte Janet haar baan in de financiële wereld kwijt. Haar gezondheid ging achteruit en in 2019 stond Veilig Thuis voor de deur, haar zoon moest bij haar weg en bij zijn vader gaan wonen, vertelt ze in de documentaire.

Janet heeft een zware tijd achter de rug en wil dolgraag weer aan het werk. 'Ik heb een hele kleine uitkering en leef nu van mijn terugbetaling.' Op dit moment helpt ze vooral mensen die ook zijn getroffen door de toeslagenaffaire en ze is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Het liefst wil Janet in haar werk iets voor anderen betekenen.

'De wereld ligt voor mij open'

Vanwege haar werkervaring zoekt ze een baan in de administratie. 'Ik heb al wel gesprekken gehad, maar het gaat dan altijd over die toeslagenaffaire. Dat vind ik heel jammer.' Daarom is ze zo blij met alle reacties op haar tweet. Ook omdat er totaal andere bedrijven tussen zitten dan waar ze vroeger werkte, zoals een ondergoedbedrijf en de bouw. 'Administratief werk kan je overal doen', zegt ze gemotiveerd.

Ondanks alle tegenslagen is Janet hoopvol: 'De wereld ligt voor mij open op dit moment. Ik heb het geluk dat ik elke kant op kan die ik wil. Met dat oproepje zie je dat.'

De documentaire 'Alleen tegen de staat' is online terug te kijken via deze link .