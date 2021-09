Nieuw leiderschap bij GroenLinks: leden kiezen Mariëlle Vavier als lijsttrekker

De leden van GroenLinks kiezen raadslid Mariëlle Vavier als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakt de partij zaterdagmiddag bekend. De GroenLinks-leden konden kiezen uit fractievoorzitter Arjen Kapteijns, fractiemedewerker Vincent Thepass en raadslid Mariëlle Vavier.

Fractieleider Kapteijns leidt bij de verkiezingen in 2018 de partij naar winst: van twee naar vijf zetels. Mede door deze overwinning – en de onderhandelingen die Kapteijns vervolgens voert – komt de partij in de coalitie. Maar de leden zien Vavier na de afgelopen vier jaar toch liever als leider. Thepass is kandidaat, omdat hij vindt dat GroenLinks de afgelopen jaren te veel op het stadhuis was en te weinig in de wijken.

Vavier reageert verheugd op het nieuws: Het is ontzettend belangrijk dat er binnen GroenLinks een goed debat wordt gevoerd over de koers van de partij en de afgelopen positieve campagne heeft me geïnspireerd en nog trotser gemaakt op onze afdeling dan ik al was. Ik kijk er naar uit om samen met zoveel mogelijk GroenLinksers op belangrijke dossiers zoals wonen, de jeugdzorg en duurzaamheid het verschil te gaan maken voor iedereen in de stad.’

Het GroenLinks-raadslid komt afgelopen zomer in het nieuws, als ze de aanval opent op de ‘bikinilijn’. De speciale HTM-strandtram naar Scheveningen noemt het raadslid ‘seksistisch’. ‘Het is regelrecht seksisme en niet van deze tijd. Niet oké en ouderwets. Ga eens met je tijd mee HTM’, zegt ze. Haar standpunt leidt tot een storm van verontwaardiging op sociale media.

Vavier krijgt bijna 58 procent van de stemmen, haar tegenkandidaat Kapteijns krijgt ruim 42 procent van de stemmers achter zich. In de eerste ronde ligt fractiemedewerker Vincent Thepass uit de lijsttrekkersstrijd, hij krijgt in die ronde bijna 29 procent van de stemmen.

Van de ruim veertienhonderd leden van GroenLinks brengen bijna vierhonderd leden de afgelopen tijd hun stem uit op een van de drie kandidaten.

LEES OOK: Ook Mariëlle Vavier wil GroenLinks-lijsttrekker worden, leden hebben keuze uit drie kandidaten