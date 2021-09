Protestmars tegen coronapas door centrum

The Hague Royals vergeet te winnen van Apollo Amsterdam: 47-46

In Den Haag wordt zaterdagmiddag gedemonstreerd tegen het coronatoegangsbewijs, dat is ingevoerd. Honderden tegenstanders van de coronapas lopen tijdens de ‘mars tegen het Covid-paspoort’ van het Malieveld, langs de Hofvijver naar Plein 1813 en weer terug, schrijft mediapartner Omroep West.

Sommige betogers lopen met borden met teksten tegen de coronapas, zoals ‘gebruik je IQ in plaats van je QR’. De mars is georganiseerd door onder meer Nederland in Opstand.

Demonstranten hoeven geen anderhalve meter afstand te houden, omdat die regel vanaf zaterdag niet meer geldt. Ze hoeven ook geen coronatoegangsbewijs te laten zien om mee te kunnen doen aan het protest tegen de coronapas.

Op het Malieveld, waar de demonstranten zich verzamelden, liet ook Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zich zien. Daar sprak hij de menigte toe. ‘Zet je schrap, het wordt nog zo veel erger’, zei hij.