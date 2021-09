The Hague Royals vergeet te winnen van Apollo Amsterdam: 47-46

De eerste wedstrijd in de nieuwe BeNe competitie, BNXT League genoemd, is op een deceptie uitgedraaid voor The Hague Royals. Daar waar Deivida Kumelis met een driepunter de wedstrijd beslist dacht te hebben, trok Apollo Amsterdam alsnog in de slotseconden aan het langste eind: 47-46.

De ploegen die vorig jaar gelijk eindigden in de competitie, opende gisteravond in de Amsterdamse Apollohal de BNXT League. Of er sprake was van overconcentratie of niet beter kunnen zal altijd gissen blijven, maar als beide ploegen halverwege het eerste kwart op 2-2 staan laat het zich niet raden dat hier sprake was van een waar foutenfestival. Het spel ging op en neer, maar beide ploegen konden elkaars fouten niet afstraffen. Met als resultaat dat het eerste kwart werd afgesloten met een 4-5 voorsprong in Haags voordeel.

Het tweede kwart gingen beide ploegen “vrolijk” door met het missen van (open) kansen en verzuimde de Amsterdammers de trekker over te halen en te profiteren van vooral de missers van Bryce Smith. De Amerikaan in Haagse dienst speelde alsof hij voor het eerst voor publiek stond en viel dan ook op in negatieve zin in de Haagse misère. Was er dan niets goed? Zeker het rebounden van de andere Amerikaanse nieuwkomer Arben Cabaj was prima te noemen, veel trok de 2.06 meter lange Amerikaan uit de lucht en schoot ook de eerste driepunter van de wedstrijd raak: 14-13. De van Almere overgekomen Marnixson Knepa zorgde uiteindelijk dat de heren de nauwelijks verdiende thee op konden gaan zoeken met een blamerende 16-16 ruststand.

Wie dacht dat de tweede helft veel beter zou gaan, dramatischer dan het eerste bedrijf kon namelijk niet, kwam bedrogen uit. Het mooie van basketbal is echter, het hoeft niet altijd goed te zijn als het maar spannend is, en dat was het zeker. Met nog twintig seconden op de klok werd dé scherpschutter van de geelgroene Kumelis in stelling gebracht en schoot vanaf de driepuntslijn een dodelijke bom raak: 44-46. Je zou zeggen: publiek bedanken, inpakken en wegwezen. Maar daar dacht de jarige Tibor Taras in Amsterdamse dienst net even iets anders over. Werkelijk in de dying seconds schoot hij – van dezelfde afstand als dat Kumelis

15 seconden eerder deed en helaas voor de Hagenaars – ook raak: 47-46.

Uithuilen en opnieuw beginnen is nu het credo van de mannen van coach Bert Samson. En dat kan morgen, zondag 25 september als The Hague Royals aantreedt tegen Basketball Academy Limburg (BAL). Saillant detail, de uit Limburg overgekomen Tom Ackermans speelt dan tegen zijn oude teamgenoten in het Zuiderpark om 15.00 uur. Tickets voor deze eerste thuiswedstrijd zijn overigens te bestellen via de website van The Hague Royals tegen een gereduceerde prijs.