Eerste stapavond met coronapas verloopt goed: ‘Supergezellig en een beetje als vanouds’

De eerste dag waarop horecabezoekers het coronatoegangsbewijs moesten laten zien om een kroeg of club binnen te komen, is voor handhavers zonder grote problemen verlopen. Dat zegt de Nederlandse Boa Bond na een rondgang langs twintig steden. Op het Plein in Den Haag was de sfeer zaterdagavond goed, de rijen voor de cafés niet te lang en bezoekers reageerden over het algemeen begripvol op het verplicht tonen van een coronapas. ‘Supergezellig en echt weer een beetje als vanouds’, zegt een vrouw in één van de cafés.

Door: mediapartner Omroep West

Eenmaal binnen mag er weer gedanst en geknuffeld worden, want de anderhalve meter-regel is van de baan. ‘Dit is echt weer heel leuk’, zegt een bezoeker van danscafé Millers. ‘Ik heb het gemist.’ Er zijn meer mensen die voor het eerst weer uitgaan. Een jonge vrouw zwaait uitgelaten met haar coronapas. ‘Mijn eerste keer weer sinds twee jaar!’

Berjan van Groen, eigenaar van onder meer Millers, Cloos en De Haagsche Kluis, is blij met de gezelligheid. ‘Het zijn vooral jongeren die op stap willen. Die hebben heel lang niks kunnen doen, dus die willen weer heel graag.’ In de rij staat een jongen te glunderen. ‘Ik heb er heel veel zin in. Dit sfeertje weer proeven, dat is hartstikke leuk natuurlijk.’

Bezoekers begripvol

Sinds zaterdag moet iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs bij zich hebben voor een bezoek aan een horecazaak, evenement of een kunst- en cultuurinstelling. Dat kan bijvoorbeeld op vertoon van de CoronaCheck-app. ‘Ik vind het goed dat er op gecontroleerd wordt’, zegt een man in de rij voor Millers. Een dame achter hem schudt haar hoofd. ‘Ik vind het irritant dat ik die pas bij me moet dragen om naar de club te gaan. Het liefst doe ik het niet, maar dan kun je niks.’

Beveiligers voor de ingang van de cafés zijn positief op de eerste stapavond met coronapas. ‘Er zijn mensen die een discussie met je aan willen gaan, maar de meesten reageren begripvol’, zegt een beveiliger die een lange rij bezoekers controleert op het Plein. ‘Daar zijn we blij mee en het maakt het een stuk gezelliger, ook voor ons.’



Extra beveiligers

Eigenaar Van Groen ziet ook het dat soepel verloopt. ‘We hadden meer problemen verwacht. Er zijn wel mensen die niet naar binnen mogen, omdat ze geen app hebben. Ja, dat is dan zo. We zijn er niet blij mee, maar we controleren wel gewoon.’ Voor zijn horecazaken staan extra beveiligers. ‘We hebben vijf man extra neergezet. Dat is gewoon nodig, anders wordt het rommelig.’

Voor alle horecazaken geldt nog steeds dat om middernacht de deur dicht moet. ‘We hadden liever gezien dat dat naar twee uur was gegaan’, zegt Van Groen. Maar niet alle bezoekers balen van de vroege sluitingstijd. ‘Voor mij is het prima. Ik ben geen 25 meer, dus om twaalf uur naar bed is goed’, lacht een vrouw.

Afterparty

Iets na twaalven zijn de kroegen op het Plein leeg en druipen de meeste bezoekers af naar huis. ‘Daar houden we een afterparty’, zegt een vrouw op straat. ‘Ze kunnen wel de tent sluiten om twaalf uur, maar dat betekent niet dat het feestje ten einde is.’