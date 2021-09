Oud-wethouder: ‘ADO moet worden gered, linksom of rechtsom’

De doodstrijd die ADO Den Haag doormaakt, doet supporters vrezen. De schulden zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat de club failliet dreigt te gaan. Volgens oud-wethouder Pierre Heijnen (PvdA) hebben de onderhandelende partijen en de gemeente geen andere keuze: ‘ADO moet worden gered, linksom of rechtsom.’

‘Ik kan mij niet een bestaan als Hagenees voorstellen zonder ADO Den Haag’, zegt de oud-wethouder en ADO-supporter in Spuigasten op Den Haag FM. Hij zegt hoopvol: ‘Er komt een oplossing, hoe dan ook. Ik ga niet in detail hoe dat dan precies zou moeten, want dat is wijsheid van langs de kant. Maar ADO moet worden gered, linksom of rechtsom.’

Het duurt nog minimaal twee weken voordat duidelijk is of de gemeente Den Haag het ADO-stadion wil en mag verkopen aan de investeringsgroep van de Haagse vastgoedondernemer Jeroen Lentze en oud-speler Martin Jol. De gemeente heeft twee taxateurs ingeschakeld om de waarde van het stadion te bepalen. De uitkomsten worden begin oktober verwacht, aldus wethouder Anne Mulder (VVD, financiën) donderdagavond tijdens een debat over de toekomst van de voetbalclub in de Haagse politiek.