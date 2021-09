Red Boekhandel Colette bij Het Woordenrijk

Literatuurprogramma Het Woordenrijk is terug op Den Haag FM met verhalen, gedichten en gesprekken met Haagse schrijvers.

Zondagavond 20:00 is weer het tijdstip voor gedichten en verhalen op Den Haag FM. Met deze week aandacht voor de actie Red Colette, die boekliefhebbers en buurtgenoten hebben opgestart om tweedehands boekhandel Colette in de Reinkenstraat een doorstart te geven. We bellen met één van de initiatiefnemers, Linda Vermeulen, over de acties die rondom de boekhandel worden georganiseerd. Tevens een kort verhaal van Anderkaffer, de Haagse schrijver die midden uit de stad het leven bekijkt en beschrijft. Onze nieuwe reeks, Het Gedicht van de Week, is aan de tweede week toe, met dit keer dichter Geraldina Metselaar. Ook voor de Haagse literaire agenda en nieuwe Nederlandstalige muziek, ben je bij Het Woordenrijk aan het juiste adres.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren, werd in 2012 opgericht door Harry Zevenbergen en wordt tegenwoordig gepresenteerd door Ricco van Nierop.

Foto: Martijn Beekman