Velvet Underground-covers en Janne Schra in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Janne Schra (foto) en Velvet Underground-covers.

Velvet Underground was de band van Lou Reed, Nico en John Cale, die in 1967 doorbraken met een album met daarop een door Andy Warhol-getekende banaan. Die Banaan-plaat wordt nu gecoverd door onder meer King Princess, Kurt Vile en REM-man Michael Stipe. Je hoort ze alle drie zondagavond net als een lied van het Nederlandstalige album van Janne Schra.

Meer nieuwe releases zijn er van Alessia Cara, Rag ‘n Bone Man & Nothing but Thieves, Andy Shauf, The Felice Brothers, Brittany Howard, Tess Merlot en Eva van Manen. Tevens aandacht voor het duo-album van fluister-folkies Sufjan Stevens en Angelo De Augustine.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Foto: Jip Broeks