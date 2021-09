Vishandel Keus op Hollands Spoor stopt na 72 jaar

Na 72 jaar trouwe dienst te hebben gedaan op Hollands Spoor, stopt vishandel Keus ermee. Aan de motivatie ligt het niet, ‘maar ik ben op’, zegt eigenaar Peter Keus, die omwille van zijn gezondheid besluit om een stap terug te doen. Den Haag FM spreekt hem op de dag dat hij de deur definitief achter zich dichttrekt.

‘Achterin staan er nog meer, maar we hadden niet genoeg vazen’, lacht Keus. De bloemen komen de hele dag al binnen, van familie, vrienden en vaste klanten. Tussen de kleurrijke bossen op de toonbank door staat hij zijn laatste klanten te woord. ‘Ik ben erg blij met alle steun.’

De accu opladen

Keus, die de zaak 38 jaar geleden overnam van zijn vader, geeft aan hoe dubbel het voelt. ‘Ik vind het heel jammer. Maar ik merkte al een tijdje dat ik misschien een stapje terug moest gaan doen. Ik was al meerdere keren benaderd door een collega of ik niet bij hem in de viswinkel wilde werken en uiteindelijk ben ik ervoor gezwicht. Zo zie je maar: de aanhouder wint.’

Een vishandelaar zal hij dus blijven, maar hij zal het bedrijf niet meer zelf hoeven runnen. ‘Het vergt veel tijd en energie; op je vrije dagen ben je alsnog bezig met administratie of inkopen. Je werkt zo 12 uur per dag met maar één dag vrij in de week. Naarmate je ouder wordt, merk je dat het moeilijker is om je accu op te laden.’

Vereerd

Toch kan Keus genoeg dingen opnoemen die hij gaat missen. ‘De buurt, de klanten, de gezelligheid – alles. Maar ik blijf doen wat ik leuk vind en ik laat het met een gerust hart achter.’

In de toekomst kunnen trein- en tramreizigers nog steeds een visje happen op Hollands Spoor. Vishandel Kapitein Jack neemt het stokje namelijk over van Keus. Ook Jack zelf verrast hem met een bos bloemen. ‘Zaken zoals deze zie je nog zó weinig; ik ben vereerd dat ik hiermee verder mag.’

Dankbaar

Keus zegt zeer gelukkig te zijn met de harmonieuze overdracht. ‘We kenden elkaar al, maar het eerste gesprek over een eventuele overname verliep eigenlijk gelijk goed.’

Ondanks een emotioneel afscheid, overheerst bij Keus vooral dankbaarheid. ‘We hebben het niet makkelijk gehad in de coronacrisis, maar veel mensen zijn blijven komen. Ik wil echt mijn dank uitspreken voor die jarenlange klandizie. Ook de NS heeft ons op meerder manieren gesteund, dat waardeer ik heel erg.’