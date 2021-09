Privéfoto’s en persoonlijke gesprekken: Claudia de Breij schreef boek over prinses Amalia

Claudia de Breij heeft een boek geschreven over prinses Amalia. De Breij heeft afgelopen zomer verschillende gesprekken gevoerd met de prinses over school, muziek en het aanstaande Koningschap. Op 7 december wordt Amalia 18 jaar.

'De prinses heeft me meegenomen naar plekken die belangrijk voor haar zijn en we hebben samen veel gesprekken gevoerd – over alles wat ertoe doet', schrijft De Breij op haar Instagrampagina.

Zo gingen ze naar de Koninklijk Staldepartement om over haar passie voor paarden en de paardensport te vertellen. Naast de persoonlijke verhalen komen er ook foto's in het boek uit het privéarchief van de prinses.

Foto: Martijn Beekman, Rijksvoorlichtingsdienst

Het boek Amalia komt op 16 november uit. Over koning Willem-Alexander en koningin Beatrix zijn ook boeken geschreven toen ze 18 jaar werden.

Amalia, de plicht roept

Afgelopen week kwam er ook een boek uit over prinses Amalia. Politicus Peter Rehwinkel schreef het boek Amalia, de plicht roept over wat prinses Amalia te wachten staat als ze 18 jaar wordt en wat dat staatsrechtelijk voor haar betekend.

