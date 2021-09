The Hague Royals ten onder in Zuiderpark tegen BAL

Geschiedenisboekje over Laak startpunt voor grote zoektocht naar meer Haagse verhalen

In slechts 24 pagina’s de hele geschiedenis van het stadsdeel Laak vertellen is haast onmogelijk. Het geschiedenisboekje ‘De kortste geschiedenis van Laak’ moet dan ook worden gezien als een soort aftrap. Als het begin voor een groot project van het Haags Gemeentearchief waar ze zo veel mogelijk Haagse verhalen willen ophalen.

Het project, Haags DNA, begint met stadsdeel Laak. Daar was maandagmiddag de start in bibliotheek Laakkwartier. Om de mensen warm te draaien presenteerde cultuurwethouder Robert van Asten (D66) een quiz over het verleden. “Een aantal vaste klanten van een zaak richtte in 1920 voetbalclub Laakkwartier op. Wat voor zaak was dit? A: een café, of B: een kapsalon.”

De bedoeling van het project is dat er verhalen vanuit de gehele samenleving worden verzameld. Laak is het eerste stadsdeel en de komende jaren volgen de andere delen van Den Haag. “We moeten dat nu vastleggen met de mensen die er nu nog zijn”, zegt Van Asten. Het dunne geschiedenisboekje moet een soort trigger zijn voor mensen om hun verhalen te komen delen.

Foto: Robin Butter/ Gemeente Den Haag