GroenLinks wil af van vergunning voor zonnepanelen: ‘Enorme drempel’

Wat GroenLinks betreft komt er een einde aan het aanvragen van een vergunning wanneer je zonnepanelen op een eigen dak wilt plaatsen. Een benodigde vergunning is volgens de partij een onnodige barrière voor het plaatsen van panelen.

'Met het aanvragen van een vergunning moeten allerlei soorten tekeningen ingeleverd worden en meer dan 100 euro aan leges betaald worden. Dit vormt een enorme drempel voor bewoners die hun huis willen verduurzamen en hun energierekening naar beneden willen brengen', stelt fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

In delen van de stad -zoals het Centrumgebied, maar ook delen van Laak en Scheveningen- moet een vergunning worden aangevraagd omdat een gebied is aangemerkt als beschermd stadsgezicht. GroenLinks stelt dat zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de straat en geen hinder opleveren. Mede daarom wil ze af van de vergunningsplicht.

'Ik was vandaag op bezoek bij mensen in de Hamerstraat, vallend onder beschermd stadsgezicht centrum. Deze bewoners wilden via de website van de gemeente meer informatie inwinnen, maar raakten compleet verstrikt in de bureaucratie. Als klap op de vuurpijl werd hun vergunningaanvraag om onduidelijke redenen afgewezen. Zo spannen we het paard achter de duurzame wagen.'