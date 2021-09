Kinkhoest, polio en tetanus: Den Haag organiseert tweede vaccinatieweek

In hindoetempel Sewa Dhaam is zondag de tweede Haagse vaccinatieweek begonnen. Gedurende deze week zijn er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders, geven kinderen spreekbeurten over het onderwerp en op woensdag is er een talkshow met het jongerenstadslab om aandacht te hebben voor vaccinaties.

In de actieweek gaat het niet om de coronavaccinatie, maar het vaccineren van kinderen in het algemeen. Dit omdat Den Haag op dat gebied achterloopt op het landelijk gemiddelde. Het vaccineren van kinderen is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma waarbij kinderen worden gevaccineerd tegen 12 ernstige infectieziekten zoals difterie, kinkhoest, tetanus en polio .

Jeugdarts Esther Kuipers van het Centrum Jeugd & Gezin Den Haag onderstreept in Haags Bakkie het belang van vaccineren: 'Je lichaam leert bescherming bieden, zonder dat je eerst de ziekte door hoeft te maken.' Gedurende de week is er aandacht voor vaccinaties voor kinderen tot 14 jaar oud.

Bij het vaccineren wordt een klein deel van het (verzwakt) virus of bacterie ingespoten in een spier zodat het lichaam leert om bescherming te bieden. Het stadsbestuur stelt dat vaccineren een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om kinderen te beschermen die nog niet gevaccineerd zijn 'en dragen we bij aan een gezonde leefomgeving voor alle inwoners'.

Vaccinatiegraad

De vaccinatieweek maakt onderdeel uit van het Aanvalsplan Vaccinaties, dat wethouder Kavita Parbhudayal in 2019 lanceerde. Met de themaweken moet de vaccinatiegraad in Den Haag vergroot worden. Uit onderzoek van het RIVM naar de vaccinatiegraad in 2020 blijkt dat de eerder ingezette stijging van de vaccinatiegraad onder de allerjongste jeugd van Den Haag doorzet. 'Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet.'

'Vaccinatiegraad nog altijd onder het landelijk gemiddelde'

'Voor de hele G4, dus inclusief Den Haag, geldt dat de vaccinatiegraad nog altijd onder het landelijk gemiddelde blijft', zegt de wethouder. 'Ronduit mooi zijn de cijfers voor Haagse zuigelingen. Maar zorgelijk vind ik de cijfers voor kleuters en tieners. Als wethouder wil ik tot het uiterste gaan zodat onze kinderen in vrijheid, veilig en gezond kunnen opgroeien. De Eerste Haagse Vaccinatieweek, vorig jaar, leverde veel positieve reacties op. Ook dit jaar ligt de nadruk op objectieve informatievoorziening over het belang van vaccineren.'

De week waarbij vaccineren onder de aandacht wordt gebracht is een samenwerking van de gemeente, GGD Haaglanden en CJG Den Haag. Een overzicht van de activiteiten tot 1 oktober vind je hier .