Middelbare scholen zoeken zij-instromers met campagne: ‘We doen er alles aan’

‘Het tekort is groot, we doen er alles aan om mensen van buiten het onderwijs te interesseren de overstap te maken’, zegt Gert van der Ham van de campagne Leraar van Buiten. De komende tijd zijn er verschillende online voorlichtingen om Hagenaars te interesseren voor het voortgezet onderwijs.

Tijdens Prinsjesdag maakte de regering bekend dat er meer geld gaat naar het onderwijs. Ontzettend belangrijk, zegt Van der Ham. 'Maar je moet wel mensen hebben om het te gaan doen. Als die niet te vinden zijn, kun je nog zoveel geld hebben. Dan is het dweilen met de kraan open.'

Daarom richt Leraar van Buiten zich op mensen die de overstap naar het onderwijs willen maken. 'Ze worden direct voor de klas gezet, dat is nodig want er zijn tekorten. Maar zij moeten wel op een goede manier ondersteund en begeleid worden.' Daarom is dat extra geld belangrijk, vindt Van der Ham. En niet alleen om mensen naar het onderwijs te krijgen, maar ook om ze te behouden en 'niet na een half jaar weer afhaken omdat het loodzwaar is'.

Lerarenopleiding in Den Haag

Daarnaast is het volgens hem belangrijk om op te lange termijn ook jongeren te interesseren voor het onderwijs. Daarbij is het wel een nadeel dat Den Haag geen lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs heeft.

'Jonge mensen moeten altijd uitwijk, dan moet je naar Rotterdam, Amsterdam of Utrecht.' Jongeren die liever in Den Haag een studie volgen gaan dan iets anders doen, aldus Van der Ham.

Voorlichting

Wie erover denkt over te stappen naar het onderwijs kan in oktober verschillende voorlichtingen volgen. Zo is er een eerste voorlichting met algemene informatie, daarna nog een gerichtere voorlichting.

'Dan komt de ori├źntatiefase, loop eens een dag mee. Ervaar hoe het is in een school, ga eens achterin de klas zitten.' Wie dan nog enthousiast is, gaat het vervolgtraject in met simulaties met acteurs en het voorbereiden van een echte les. Zij-instromers hoeven zich geen zorgen te maken over de kosten van het traject. 'Alles wordt betaald.'

Meer informatie is te vinden op de website van Leraar van Buiten .

