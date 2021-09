Horeca Grote Markt krijgt officiële waarschuwing na toelaten bezoekers zonder coronapas

Horecazaken op de Grote Markt hebben dit weekend een waarschuwing gekregen op de controle van de coronatoegangsbewijzen die sinds dit weekend verplicht zijn. Eerder gaf men aan niet mee te willen doen aan de controle van QR-codes.

'Bedankt voor de steunbetuigingen op ons protest tegen de QR-code. We hebben gestreden – ook achter de schermen – want uiteraard waren jullie niet de enige die dit te ore kwam en stond de Gemeente dit weekend al gauw op de stoep', schrijft men maandag op Facebook . 'Wij hebben een officiële waarschuwing gekregen met een dreiging tot het opleggen van een dwangsom en zelfs sluiting indien er wederom geconstateerd wordt dat wij bezoekers toelaten zonder coronatoegangsbewijs.'

Uit het bericht valt op te maken dat men niet nogmaals de mist in wil gaan bij een controle, bezoekers zullen voortaan hun pas moeten laten zien. 'Sluiten is geen optie, de portemonnee (keer op keer) trekken ook niet. Wij blijven natuurlijk bij ons standpunt, maar wat nu?!! Het glas is wat ons betreft halfvol. Het Grote Markt gevoel blijft een plek waar iedereen zich welkom voelt. We gaan dit fixen, we hebben immers ook wat gewonnen nadien: namelijk geen QR-toegang voor een bezoek op het terras.'

Datzelfde terras zal in oktober met een tent overdekt worden voor de wintermaanden. Wethouders Saskia Bruines (D66) en Hilbert Bredemeijer (CDA) gaven onlangs toestemming om terrassen, ook overdekt, in Den Haag ook deze winter toe te staan .

Hart voor Den Haag is woest

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos is woest over met de strikte controle in het afgelopen weekend. 'Burgemeester Van Zanen was glashelder in zijn belofte aan de raad, de horeca en de culturele sector; er zou niet actief gehandhaafd worden en alleen bij excessen zou men optreden', zeggen de raadsleden Richard de Mos en Ralf Sluijs.

'De burgemeester houdt zich niet aan zijn woord. Sterker nog, in het eerste weekend is het meteen raak en wordt er al gedreigd met het sluiten van zaken. Het ene zeggen en het andere doen, is ondermijnend voor het al zo fragiele draagvlak van het beleid onder horecaondernemers en de culturele sector, die zich terecht afvragen waar ze nu aan toe zijn.'

In de vergadering van de commissie Bestuur van komende woensdag wil de partij opheldering van de burgemeester over de gang van zaken. Daar vraagt men nogmaals om 'niet actief te handhaven op het controleren van de coronapas'.