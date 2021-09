PvdA pleit voor pilot familieschool om betrokkenheid ouders te vergroten

Den Haag zou gebaat zijn bij de oprichting van een familieschool. Daarvoor pleit de PvdA. Bij deze vorm van onderwijs wordt een koppeling gemaakt met de thuissituatie en de leefomgeving van het kind waardoor ook ouders ondersteund worden. Door die ondersteuning moeten alle kinderen dezelfde kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

'Als we praten over gelijke kansen voor kinderen, schuiven mensen de verantwoordelijkheid daarvoor vaak af op ouders. Echter dragen ze dan geen idee aan over hoe de betrokkenheid van ouders te vergroten. De familiescholen springen in dit gat', vindt fractievoorzitter Mikal Tseggai. 'Ik stel voor dat de wethouder naar een school zoekt die mee wil werken aan een pilot en waarbij de ouderbetrokkenheid omhoog kan.'