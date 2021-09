The Hague Royals ten onder in Zuiderpark tegen BAL

De eerste overwinning vorig seizoen, in een overigens lege sportcampus, was tegen de tegenstander van gisterenmiddag BAL uit Weert. De huidige bekerwinnaar uit Limburg liet zich in de sportcampus dit keer niet verrassen en schoten vooral in de eerste helft met scherp zodat de Hagenaren uiteindelijk verloren met 64-81.

The Hague Royals met de twee Amerikaanse aanwinsten Bryce Smith en Arben Camaj in de starting five begonnen voortvarend en het was laatstgenoemde die voor het thuispubliek het eerste drietje uit Limburg beantwoordde met vanaf dezelfde afstand raak te schieten: 3-3. Als landgenoot Smith ook een bommetje door het netje laat glijden nemen The Royals de leiding: 8-5.

Waar Smith in -en tegen Amsterdam nog onzichtbaar was daar ging hij op Haagse bodem helemaal los, 23 punten (6 rebounds). In het eerste kwart kunnen de mannen van coach Bert Samson nog gelijke tred houden en vallen de driepunters aan beide kanten als rijpe appelen zodat er aan het eind een 21-22 op de borden staat.

Het publiek in de sportcampus ging er maar eens goed voor zitten want alles wees erop dat er wat te halen viel tegen Basketball Academy Limburg. Maar zoals de naam eigenlijk al zegt, stond daar Sander Hollanders op voor de Limburgers. De jonge Kerkradenaar (27 punten waarvan 6 driepunters) uit de opleiding van BAL opende het tweede kwart met twee ‘drietjes’ en sloeg daarmee het eerste serieuze gaatje: 21-28. Als teamgenoot Christopher Hudson drie minuten voor het einde van het tweede kwart het goede voorbeeld doet volgen is het gat tien: 27-37. BAL dreigt met het driepuntenfestijn nog verder weg te lopen als Smith nog wat terug doet voor de geel-groenen en het verschil wederom terugbrengt op tien.

Dan is het weer de man uit Kerkrade Hollanders die het tweede kwart afsluit met een driepunter: 35-47. Alsof hij persoonlijk revanche kwam nemen voor de nederlaag die zijn voetballende stadsgenoten leden afgelopen vrijdag tegen ADO Den Haag.

Na de thee blijft het verschil rond de tien punten en zijn de Hagenaren niet bij machte om dichterbij te komen. Sterker nog: man of the match Sander Hollanders bleek een ware kwelgeest voor The Royals die met zijn lange afstandsraketten alle Haagse hoop aan flarden schoot. Einde derde kwart: 51-65. Het is dan te danken aan de Bryce Smith dat de stand na het laatste fluitsignaal op 64-81 blijft steken.

Voor de Haagse ploeg is het noodzaak dat captain Deividas Kumelis snel zijn oude vorm weet op te pakken want met een schamele 7 punten gaat hij voor de ploeg van Bert Samson geen wedstrijden winnen in deze sterke BNXT League. Maar de coach blijft, zoals altijd, rustig en positief ‘het seizoen is nog lang en ten opzichte van vorig seizoen hebben we betere schutters in ons team, die het op termijn zeker kunnen gaan laten zien’. Volgende week 3 oktober gaat de geel-groene luchtmacht op verplaatsing naar Den Helder waar dan de eerste overwinning binnen gehaald dient te worden tegen Den Helder Suns.