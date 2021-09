The Hague Royals ten onder in Zuiderpark tegen BAL

Vreugdevuren Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak kunnen dit jaar doorgaan

De vreugdevuren in Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak gaan tijdens de komende jaarwisseling hoogstwaarschijnlijk door. De gemeente Den Haag heeft al een evenementenvergunning voor het vuur in Duindorp verleend.

De organisatoren van dat in Scheveningen krijgen zeer waarschijnlijk volgende week groen licht, meldt mediapartner Omroep West. De evenementenvergunningen van de Purmerendstraat in Escamp en de Paets van Troostwijkstraat in Laak worden zo snel mogelijk na die van Scheveningen verleend. Dat kost iets meer tijd, omdat zij later waren met het indienen van hun definitieve plannen. Dat meldt de gemeente Den Haag.

Als de vuren dit jaar daadwerkelijk doorgaan, is dat de eerste keer in drie jaar dat de bouwers de dagen voor de jaarwisseling weer aan de slag mogen op het strand.

Strenge regels na vonkenregen

Tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 liep het vreugdevuur op Scheveningen uit op een drama. Er ontstond een vonkenregen, die forse schade veroorzaakte in de omgeving. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) deed onderzoek naar de oorzaken en concludeerde in een zeer kritisch rapport dat er van alles niet goed was gegaan. Zo schonden de bouwers van de vreugdevuren afspraken met de gemeente en traden de autoriteiten niet op waardoor de stapels veel hoger en groter werden dan was afgesproken. De OvV adviseerde om voortaan een vergunningsplicht in te voeren voor de vreugdevuren.

De gemeente nam die aanbevelingen over, waardoor de bouwers nu een vergunning moeten aanvragen. Ook geldt voor de stapels een maximum omvang. Ze mogen niet groter zijn dan tien bij tien bij tien meter.

Afgelopen jaren gingen vuren niet door

Mede door die strengere eisen lukt het in 2019 niet om de vuren door te laten gaan. De tijd voor het afwikkelen van de procedures was te kort. Vorig jaar zorgde de coronapandemie ervoor dat er geen vuur mocht worden ontstoken. De burgemeester mocht toen geen evenementenvergunning verlenen. ‘Dit is een enorme domper voor iedereen’, verklaarde hij toen zelf.

Dit jaar ziet het er veel gunstiger uit. Eerder liet Van Zanen al weten dat de gemeente ‘een positieve grondhouding’ heeft ten opzichte van de vuren. En nu zijn al procedures dus in een vergevorderd stadium. Die gemeentelijke vergunning voor Scheveningen laat nog heel even op zich wachten omdat de gemeenteraad recent besloot dat de strandpaviljoens dit jaar in de winter mogen blijven staan. Dat vraagt een aanpassing van de veiligheidseisen.

Mensen kunnen nog bezwaar maken

Volgens de gemeente voldoen de aanvragen voor de evenementenvergunningen aan alle eisen, ook die van de OvV. Wel is het zo dat belanghebbenden nog bezwaar tegen de vergunningen kunnen maken.

Daarnaast moeten nog meer procedures worden doorlopen. De organisatoren van Duindorp en Scheveningen moeten ook een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet aanvragen. Die wordt beoordeeld door de provincie. Alle vier moeten ze een ontheffing krijgen van de milieuregels. Dat wordt weer beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders in Den Haag. Ook tegen het verlenen van deze vergunningen kan bezwaar worden gemaakt.