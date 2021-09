Zeeman op Leyweg overvallen: verdachte vluchtte op groengele opoefiets

Op de Leyweg is maandagmiddag om 15.30 uur een overval gepleegd op de Zeeman. De man bedreigde de caissière met een steekwapen en eiste geld. Dat meldt de politie. Daarna vluchtte hij op een groengele kinderfiets.

De politie is nog op zoek naar de dader. Op Twitter is een signalement verspreid: het zou gaan om een donker getinte man tussen de 45 en 50 jaar oud. Hij is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang en had een blauwe jas met capuchon en een grijze broek aan. De man droeg een blauw petje en grijze schoenen met een witte zool. Hij zou zijn weggefietst op de groengele opoefiets met donkere fietstassen.

Wie de man ziet wordt geadviseerd 112 te bellen.