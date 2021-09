Advocaat Arnoud van Doorn: aanhouding ‘moordpoging’ Rutte ‘onterecht, vanuit angst en achterdocht’

De aanhouding van raadslid Arnoud van Doorn, vanwege verdacht gedrag rondom demissionair premier Mark Rutte, is onterecht en gedaan vanuit angst en achterdocht. Dat zegt de advocaat van het raadslid, Anis Boumanjal, in een verklaring. ‘De aantijging is gespeend van realiteit en niet door feiten gedragen’, aldus Boumanjal bij mediapartner Omroep West.

Van Doorn werd zondagochtend opgepakt op verdenking van voorbereiding op moord, met als mogelijk doelwit Mark Rutte. De fractievoorzitter van Partij van de Eenheid werd aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De minister-president wordt extra beveiligd door speciaal getrainde politiemensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), nadat bekend werd dat Rutte mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering.

Volgens de advocaat kan de DKDB niet zeggen welk ‘verdacht gedrag’ er is vertoond door zijn cliënt. ‘In het verhoor is duidelijk geworden dat Van Doorn kennelijk in dezelfde omgeving verkeerde als Rutte’, staat in de verklaring. ‘Mijn cliënt had evenwel alle reden om daar te zijn: zijn moeder verblijft in die buurt en Van Doorn komt daar dan ook bij schering en inslag.’

‘Toevallig bij Rutte in de buurt’

Volgens de advocaat berust de aanwezigheid van Van Doorn in de nabijheid van Rutte op toevalligheden. Zo zou Van Doorn ‘informatie over openingstijden en abonnementskosten hebben ingewonnen’ bij een fitnesscentrum en koffie gedronken in een café, twee locaties waar Rutte ook was.

Gisteravond na kort verhoor zonder enige uitleg weer naar huis gestuurd. "Sorry, foutje bedankt". Maar zo werkt dat niet.

Dit krijgt nog een staartje, fikse klacht en eis schadevergoeding in de maak.#politiestaat. — Arnoud van Doorn 🇲🇦 🇹🇷 🇳🇱 (@ArnoudvDoorn) September 28, 2021

Daarnaast zegt de advocaat dat Van Doorn een ‘opmerkelijke BMW’ heeft zien staan en daar ‘meer aandacht dan normaliter’ aan heeft geschonken. ‘Maar vervolgens heeft hij zijn weg vervolgd.’ Vermoedelijk is de BMW de dienstauto van de premier. Volgens Boumanjal waren er verder geen bijzondere omstandigheden. ‘Ook staat Van Doorn niet bekend als gewelddadig en vuurwapengevaarlijk’, stelt de advocaat.

Toch is Van Doorn wel vaker in opspraak geraakt. De tot islam bekeerde ex-PVV’er werd in 2015 in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor onder meer het lekken van geheime stukken, het verkopen van hennep aan minderjarigen en het bezit van een alarmpistool in huis.

‘In de kramp geschoten’

‘Het heeft er alles van dat de DKDB, bevangen door achterdocht en angst, in de kramp is geschoten en prematuur tot aanhouding is overgegaan’, vindt advocaat Boumanjal, die zegt dat Van Doorn negen uur na zijn aanhouding nog steeds niet was verhoord en in beperking zat opgesloten in een cel. ‘Dit heeft de impact op mijn cliënt alleen maar groter gemaakt’.

Het raadslid en zijn advocaat zijn er vrijwel zeker van dat het Openbaar Ministerie zal seponeren. Ook kondigen ze alvast aan daarna in gesprek te zullen gaan over de ‘geleden schade en de aansprakelijkheid’.

