Arnoud van Doorn krijgt taakstraf voor aanzet tot Jodenhaat

Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn is dinsdagmiddag veroordeeld voor opruien tot geweld, omdat hij een paar jaar geleden antisemitische tweets heeft verstuurd. Dat meldt mediapartner Omroep West. De rechtbank heeft hem 120 uur taakstraf opgelegd, hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie. Zowel Van Doorn als zijn advocaat waren niet bij de uitspraak aanwezig.

Het raadslid stond terecht voor tweets die hij in 2018 heeft verstuurd. Hierin stond onder meer ‘moge Allah de zionisten vernietigen’, nadat hij beelden had gezien van een schietpartij waarbij Palestijnse jongeren waren neergeschoten. Later zei hij hetzelfde in het Engels en in 2019 schreef hij ‘may Allah guide or destroy the enemies of Islam’.

Na deze tweets heeft het CIDI aangifte gedaan. Volgens de belangenorganisatie roept Van Doorn op tot geweld tegen Joden. Voor de rechter ontkent hij deze beschuldigingen. Volgens Van Doorn heeft hij niks tegen Joden, wel tegen zionisten, maar dat zijn niet per se Joden. ‘Het was geen oproep tot volkerenmoord, maar een smeekbede aan onze Schepper om de zionisten te straffen op de Dag des Oordeels.’

‘Gericht op geweld’

Volgens de rechter zijn de tweets niet alleen een smeekbede aan Allah. De woorden ‘vernietigen’ en ‘destroy’ zijn concreet gericht op geweld, aldus de rechter. Emoji’s van vuur en een vuist zetten dit kracht bij. Daarnaast is de vrijheid van meningsuiting volgens de rechtbank is niet absoluut. ‘Beperking van deze vrijheid is in dit verband mogelijk. De berichten waren geen bijdrage aan een publiek debat.’

Rechtbank vindt #ArnoudvanDoorn strafbaar. Straf conform de eis: 120 uur taakstraf. — Monica Overdijkink (@Moontje_O) September 28, 2021

Dinsdag werd ook bekend dat de politicus zondag is aangehouden door beveiligers van demissionair premier Mark Rutte omdat hij verdacht gedrag vertoonde. Hij werd opgepakt en na verhoor op maandagmiddag vrijgelaten. Het onderzoek naar het voorval loopt nog, maar de verdenking vanuit het OM luidt ‘het voorbereiden van poging moord’.

LEES OOK: Arnoud van Doorn opgepakt op verdenking van voorbereiden poging moord Mark Rutte