Auto belandt op zijn kant na aanrijding op kruising Melis Stokelaan en Loevesteinlaan

Op de #MelisStokelaan met de kruising #Loevesteinlaan is bij een aanrijding een auto op z'n kant beland. Hulpdiensten zijn ter plaatse en ontfermen zich over het slachtoffer. De kruising is gedeeltelijk afgesloten. pic.twitter.com/Io5tkzTMeu

— Regio15.nl (@regio15) September 28, 2021