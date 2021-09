Deze genomineerde projecten maken kans op de Haage Woonprijs 2021

Half november wordt duidelijk welk project de grootste kwaliteitsimpuls op het gebied van wonen en impact op de omgeving zal winnen. Het project De Hoge Regentesse (HD Ontwikkeling), het project Transformatie wijkkerk in Moerwijk tot woonzorggebouw (Lion Development/ Bureau Kroner), Finest of Ockenburgh (Synchroon ), Binck Plaats (Vorm) en Hoog Lindoduin (Vestia) zijn de vijf kanshebbers voor de Haagse Woonprijs 2021.

De genomineerde projecten zijn beoordeeld op vijf criteria: marktperspectief & maatschappelijk perspectief, kwaliteitsimpuls voor de locatie, het leveren van een bijdrage aan uitvoering van gemeentelijk beleid, toevoeging van waarde aan een duurzame woonomgeving en de architectonische/ stedenbouwkundige kwaliteit van het project.

De winnaar van de woonprijs zal tijdens het symposium ‘Back to the Future’ – Hoe toekomstbestendig is Wonen in Den Haag? op 15 november in Beeld en Geluid Den Haag bekendgemaakt worden. Vorig jaar mocht project Caland Dock van NU Projectontwikkeling de prijs in ontvangst nemen.

Stichting Wonen

De Haagse Woonprijs is in 2020 in het leven geroepen door de Stichting Wonen in Den Haag, zij heeft als uitgangspunt het algemeen promoten van Den Haag als woonstad en het promoten van zowel bestaande bouw als nieuwbouw en koop- en huurwoningen.