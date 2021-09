Huurwoningen vaak kleiner dan online aangegeven: ‘Makelaars moeten eerlijk zijn’

De oppervlakte van huurwoningen die je op websites als Funda ziet klopt niet altijd: ze zijn vaak kleiner dan de beschrijving doet vermoeden. Dat blijkt uit onderzoek van Den Haag FM. Makelaars lijken er op de toch al oververhitte Haagse woningmarkt wat meters bij te willen sprokkelen door de oppervlakte naar boven af te ronden. Zelf zien makelaars het probleem niet. De oppervlakten zijn slechts een indicatie en bovendien niet van grote invloed op de prijs, zeggen ze.

De Woonbond vindt het een slechte zaak. ‘Makelaars moeten eerlijk zijn in de beschrijving van de kwaliteit van de woning. Dat ze zaken wel eens mooier voorspiegelen is bekend, maar dat er zo vaak wordt gesjoemeld met het aantal vierkante meters is opmerkelijk’, zegt een woordvoerder van de landelijke vereniging voor huurders.

De afgelopen maanden bekeek Den Haag FM de oppervlakte van tientallen huurwoningen. Daarbij bleken er verschillen te zijn tussen oppervlakte in de officiële openbare administratie van de overheid, de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), en de oppervlakte zoals die op de websites zoals Funda staat. Het gaat met name om woningen van een klein oppervlak, meestal rond de zestig vierkante meter.

Rooskleuriger

Er zijn tal van voorbeelden te vinden. Zo stond een woning aan de Vierloper op Scheveningen via Funda te boek voor een oppervlakte van 60 vierkante meter. Uit de BAG-registratie blijkt echter dat deze woning slechts 54 vierkante meter aan oppervlakte heeft. Hetzelfde geldt voor een woning aan de Kornalijnhorst in Mariahoeve. Voor 50 vierkante meter aangeboden en voor 45 geregistreerd. Dit zijn woningen van makelaar Rotsvast, maar zij zijn niet de enige verhuurmakelaar in Den Haag waar dit voorkomt.

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten dat het erop lijkt dat oppervlakten van de te huur aangeboden woningen op Funda ‘rooskleuriger’ worden weergegeven en dat ze naar ‘boven worden afgerond’. De oppervlakte van een woning op Funda zou hetzelfde moeten zijn als in de BAG-registratie. ‘Dat wordt op eenzelfde manier gemeten. Er bestaan instructies voor die gemaakt zijn samen met de branche.’

Marktconform

Het enige waardoor verschillen zouden kunnen ontstaan is door vergunningsvrije aanbouwen. Daarachter verschuilen de makelaars zich dan ook. ‘Ik vraag me af waarom je van mening bent dat de BAG altijd juist is, denk bijvoorbeeld aan een vergunningsvrije aanbouw of dakkapel’, reageert Paul Rats van NVM Makelaars Den Haag. ‘Los daarvan constateren wij ook veel onjuiste maatvoeringen in de BAG.’ Ook andere makelaars halen hard uit naar de BAG. ‘Die is niet zaligmakend, ik kan je zo tientallen voorbeelden geven waar zij er naast zitten’, zegt een woordvoerder van makelaar Rotsvast.

Als het gaat om de invloed op de prijs, lijkt de oppervlakte een kleine rol te spelen. ‘De huurprijzen worden gebaseerd op locatie, onderhoud, aantal slaapkamers, buitenruimte, gestoffeerd, gemeubileerd. Een paar vierkante meter meer of minder maakt eigenlijk niet het verschil’, zegt een woordvoerder van makelaar Expat en Real Estate. Rotsvast zit er ook op die manier in. ‘Wij kijken niet zozeer naar de vierkante-meter-prijs, maar of een gevraagde huurprijs marktconform is.’

Psychologisch effect

Toch is de oppervlakte van een huurwoning wel degelijk van belang. Ten eerste omdat het wordt gebruikt als zoekcriterium op verhuurwebsites zoals Funda. Daarnaast noemt de woonbond het psychologische effect van meer vierkante meters: ‘Om zo een hogere huurprijs te rechtvaardigen.’

Tot slot kan het zo zijn dat verhuurders de woning groter voorspiegelen om net boven de liberalisatiegrens uit te komen. Die bepaalt of een woning binnen de sociale huur of vrije sector valt. De oppervlakte speelt daar samen met andere factoren een belangrijke rol in.

Opduiken

Op haar website geeft de koepelorganisatie NVM aan dat alle aangesloten makelaars verplicht zijn zich aan de branchebrede meetinstructie te houden. Dat is dezelfde manier van het opmeten die ook gebruikt wordt voor de gegevens van de BAG. ‘De NVM controleert en sanctioneert hierop’, staat er letterlijk op de website.

Die soep lijkt echter niet zo heet te worden gegeten als die wordt opgediend. In een reactie aan Den Haag FM zegt de NVM dat de oppervlakte indicatief is en niet als garantie kan worden gezien. ‘Door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting kunnen er verschillen ontstaan. Wij controleren niet dagelijks alle objecten die er worden aangeboden.’

Ook branchevereniging VBO, waarvan aangesloten makelaars in dit onderzoek opduiken, heeft in haar gedragscode opgenomen dat makelaars verplicht zijn zich aan de meetinstructie te houden. Ondanks meerdere verzoeken heeft VBO niet gereageerd op vragen van Den Haag FM.

Klachten

Wil jij weten voor hoeveel vierkante meter jouw woning is geregistreerd bij de gemeente? Dat kun je eenvoudig zien via de BAG-viewer. Huurders met klachten kunnen terecht bij een meldpunt van de NVM en kunnen een huurcheck uitvoeren.

